Historisk fund: Arkæologer finder smedje fra 1400-tallet

Siden midten af juli i år har der været anlægsarbejde på Hestemøllestræde, hvor området skal klimatilpasses, ligesom der kommer ny belægning på gaden. Området er et af de ældste i Helsingør, og der var derfor forhåbninger om, at der kunne findes interessante, historiske fund, når anlægsarbejdet begyndte. For 6 år siden var Kjartan Langsted, som er museumsinspektør i Museum Nordsjælland, med til at undersøge området, da en fjernvarmeledning skulle placeres, og dengang fik de en formodning om, at området rummede flere ting, end man umiddelbart kunne se. Det kan Kjartan Langsted nu bekræfte, der i denne uge har travlt med at lave udgravning på Hestemøllestræde.