Se billedserie Der var glade miner, da Michael Slass (tv.) og Emil Wiegand-Hansen (th.) i december 2017 åbnede for burgerkædens afdeling i Helsingør. Foto: Victor Viemose

Historien om Rumbles: Milliongæld, retssager og tabte venskaber

Rumbles Burger blev lynhurtigt en populær burgerbar på Sjælland, og selvom burgerkæden stadig eksisterer under navnet Bøff Burgerbar, har de seneste år været dramatiske bag kulissen. Det her er historien om Rumbles, og hvordan to venners partnerskab endte i milliongæld og retssager.

Helsingør - 10. april 2021 kl. 04:51 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen

Da Emil Wiegand-Hansen lavede en burgerbar i et lille skur på Sydhavnen i København i februar 2017, havde han nok næppe troet, at han få år efter havde stået med en stor burgerkæde med flere afdelinger for til sidst at stå tilbage med intet. Det er ikke desto mindre facit for burgerbaren, som han i sin tid døbte Rumbles, der efter nogle mildest talt turbulente år, har skiftet navn til Bøff Burgerbar, da der er kommet ny ejer til.

