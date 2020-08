Allan Vendeldorf har endevendt den 44 år gamle drabssag fra Egebæksvang skov, hvor Else Gregersen blev brutalt myrdet. Men hvem var morderen ?

Historien om Jacob Brølling og kvindedrabet i Egebæksvang skov

Helsingør - 02. august 2020 kl. 05:12 Af Dorte Møller Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bogudgivelse: Forfatteren Allan Vendeldorf har skrevet en dokumentarbog om den mand, der blev dømt for drabet på Else Gregersen i Egebæksvang skov i 1975. En sommerdag i 1975 blev en kvinde brutalt dræbt under en træningstur i Egebæksvang skov. Der var blandt mange andre to unge mænd i skoven den dag. Politiet havde kun fokus på den ene, Jacob Brølling, som senere blev dømt for drabet. Den anden interesserede politiet sig tilsyneladende aldrig for.

Det er omdrejningspunktet for dokumentarbogen Historien om Jacob, som i går udkom på forlaget Hyldebæk Bureau, der hører hjemme i Frederiksværk.

Fik 16 års fængsel Forfatteren Allan Vendeldorf har undersøgt sagen og gennemgår i bogen politiets efterforskning af drabet på den 56-årige Else Gregersen og hele forløbet frem til, at 29-årige Jacob Brølling blev idømt 16 års fængsel for det særdeles brutale og meget blodige drab, hvorunder han ikke fik en eneste bloddråbe på sig.

Det er lykkedes Vendeldorf at kortlægge Jacobs færden i skoven den skæbnesvangre dag, og det dokumenteres, at han og den dræbte slet ikke havde befundet sig i skoven i samme tidsrum.

Pillet fra hinanden - Derved bliver hele Anklagemyndighedens bevisbyrde pillet fra hinanden, så der tilbage står den faktuelle kendsgerning, at der hverken var tekniske beviser endsige indicier mod den dømte, som alene blev dømt, fordi han havde været i skoven den pågældende dag, forklarer Allan Vendeldorf, som ikke et sekund er i tvivl om, at der blev begået et sjældent tydeligt justitsmord mod Jacob Brølling.

Bogen kan købes ved henvendelse til hyldebaek@gmail.dk. Bogen er på 124 sider.

