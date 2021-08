Se billedserie I Skibsklarerergårdens kælder finder man en loftsbjælke, der er mange hundrede år gammel. Den er fra den gang, hvor kysten gik meget længere inde i landet, hvor skibsbroer gik ud i havet. Denne bjælke er fra en af skibsbroernes skelet. Foto: Trine Lønbro Nielsen

Historien gemmer sig i de mindste detaljer

Læg mærke til detaljerne – det er i dem, man bliver klogere på historien. Sådan forklarede lokalhistoriker Lars Bjørn Madsen, da jeg fornyeligt talte med ham om byens underjordiske perler

Helsingør - 01. august 2021 kl. 19:30 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

Der er noget fascinerende ved kældre, det vil lokalhistoriker Lars Bjørn Madsen godt give mig ret i. Som mine besøg indtil nu har vist mig, ja så gemmer mange af dem på historier fra fortiden - historier om kulturen og livet i byen, og så er de gode kilder til at fortælle, hvordan byen førhen så ud, forklarer Lars Bjørn Madsen mig.

- Som du jo selv har oplevet, så kan det virke som en tidslomme at træde ned i sådan en kælder. Især dem, som ikke er blevet restaureret. Her kan man finde mange spor fra fortiden, og man vil opdage, at kældrene i mange tilfælde er ældre end husene oven på, fortæller han.

Som arkæolog, historiker og tidligere museumsinspektør på Helsingør Museerne har han selv været på opdagelse i mange af byens gamle kældre. Han peger på, at man i mange af dem kan se, hvordan store sten udgør fundamentet.

- Man skal lægge mærke til detaljerne, når man går ned i de her kældre. Det er ofte dem, der siger meget om tiden for et byggeri. For eksempel ser vi store søsten i flere af kældrene, som blev brugt som en slags pilotering i gamle dage, mens man senere gik over til at bruge bjælker som ligner mere måden, man ville gøre det på i dag, siger han.

Stadig samme funktion Kigger man rundt i byens kældre, vil man også opdage, hvordan de gennem årene har 'ændret' sig. Nogle steder er eksempelvis døre blevet blokeret, mens der andre steder er blokeret trappeop- og -nedgange, og netop det siger en anelse om byudviklingen.

- Det kan jo sige noget om, at husene ovenpå har ændret sig, eller at kælderene har skiftet ejermænd. Mange af kældrene har været fundamentet til de tidligere huse, der lå i byen. Kælderene er altså fra før slutningen 1500-tallet, hvor mange af de ældste huse er fra, forklarer Lars Bjørn Madsen.

Selvom kælderene er bygget på en helt anden tid, hvor byen lugtede mere af skrald og affald, og hvor kloakkerne endnu ikke var udgravet, ja, så er der ikke sket meget med kælderenes funktion siden.

Oprindeligt blev mange af kælderene bygget, fordi man manglede plads - det var således en måde at skaffe ekstra opbevaring og udnytte grunden maksimalt.

- Dengang var boligerne ofte små, og der skulle bo flere mennesker i hver af dem. Her gav det mening at skaffe sig mere plads ved at bygge en kælder, fortæller han og fortsætter:

- Så funktionen har ikke som sådan ændret sig særlig meget.

Frederiksborg Amts Avis har indtil nu besøgt tre af byens kældre. I de næste uger venter endnu flere kælderoplevelser.