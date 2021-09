Kim Jensen ser sin lejekontrakt som ugyldig og har ikke planer om at betale husleje, da Hobrovej 23 ikke er godkendt til beboelse, ligesom man ikke kan skifte folkeregisteradresse dertil. Foto: Thomas Kellermann

Herberg advarede hjemløs mod kommune: Du skal ikke sige »ja« til dem

Også herberget Skansegården i Hillerød undrede sig over Helsingør Kommunes planer om at indlogere hjemløse i nedlagt børnehave. Vel at mærke en børnehave som er nedslidt og som ikke er godkendt til privat beboelse

Helsingør - 07. september 2021 kl. 05:05 Af Thomas Kellermann & Philip Horup Kontakt redaktionen

Før Kim Jensen bliver forflyttet til den nedlagte børnehave på Hobrovej 23 i Helsingør, bor han på herberget Skansegården i Hillerød. Her er der personale omkring ham og let adgang til hjælp, støtte og rådgivning. Kim Jensen er også glad for at benytte det tilknyttede værksted, hvor han kan holde sig i gang.

Nu er situationen en anden. Som beskrevet i Frederiksborg Amts Avis befinder Kim Jensen sig nu - ligesom fire andre - i nedslidte og beskidte lokaler - lokaler der vel at mærke ikke er godkendt til privat beboelse, og hvor der ifølge databasen dingeo.dk både er asbest, PCB og en forhøjet koncentration af partikler, der kan give luftforurening.

Huslejen lyder på 3200 kroner på trods af, at det ikke er muligt at flytte adresse til bygningen, hvorfor Kim Jensen i bund og grund stadig er hjemløs. Kim Jensen nægter da også at betale husleje, og han er frustreret over den kattepine, han er endt i. En situation som hjemløseorganisationen SAND har kaldt »dybt kritisabel« og »umenneskelig«.

Ingen bolig-oplysninger Nu viser dokumenter, som Frederiksborg Amts Avis har fået indsigt i, at de også på herberget Skansegården var nervøse på Kim Jensens vegne vedrørende planerne om at flytte ham til børnehaven på Hobrovej. Personalet på herberget havde slet og ret ikke tillid til Helsingør Kommunes sagsbehandling, hvilket de ikke efterlod nogen tvivl om: »Skansegården forbeholder sig retten til ikke at udskrive Kim«, lød det således to dage før, Kim Jensen skulle være flyttet:

- Vi anser ikke tilbuddet som værende relevant. Som jeg kan forstå på Kim, har han efterlyst oplysninger om boligens beskaffenhed via sin e-boks, hvilket han ikke har kunne få. Dette kan undre. Derudover er det uklart, hvorvidt Helsingør Kommune har taget stilling til eventuelle støttebehov i forhold til Kims fysiske tilstand, lød det i en mail fra Skansegården til Helsingør Kommune. Samtidig gjorde en sagsbehandler det ifølge Kim Jensen klart, at man fra ledelsens side på Skansegården ikke mente, han skulle takke ja til et tilbud.

Manglede helt basale ting Helsingør Kommune insisterer dog på, at boligen er relevant, og det ender med, at Kim Jensen skriver under på kontrakten.

- Dum, som jeg er, skriver jeg under på en kontrakt og flytter, fordi jeg følte mig presset til det. Men jeg anser stadig den kontrakt for ugyldig og ulovlig, siger den 59-årige tidligere kok.

Kim Jensen ankommer modvilligt til Hobrovej 23, og de første problemer viser sig meget hurtigt efter ankomsten. Her mangler nemlig helt basale fornødenheder - der er hverken dyner, puder eller køkkenudstyr - og det får Skansegården til at true med at hjemtage den ulykkelige indflytter.

- Det gøres klart overfor Helsingør Kommunes sagsbehandler, at hele processen har været under al kritik, og at det er uacceptabelt med så kort varsel at flytte Kim, uden at flytningen har kunne planlægges ordentligt.

Truslen får Helsingør Kommune til at reagere, og de sender en sagsbehandler afsted med sengetøj og køkkengrej under armen.

Handler om økonomi Spørger man Kim Jensen selv, handler flytningen til Hobrovej, hvor han er blevet pålagt at betale husleje, udelukkende om økonomi. Det samme mener SAND, De hjemløses landsorganisation, hvor juridisk konsulent Sara Thormar fredag sagde, at det er »billigere at have en borger til at betale husleje end at betale for, at han er på et herberg«.

Anne Kyung Nielsen, der er leder for visitation og boligkontoret under Særlig Social Indsats i Helsingør Kommune, beskrev også den økonomiske faktor, om end det ifølge hende ikke var den eneste årsag:

- Rådgivere fra Helsingør Kommune har været i dialog med borger og herberget omkring borgers funktionsniveau og behov, og her skeler vi selvfølgelig også til borgers behov i forhold til den økonomi, der er tilknyttet. Det har vi en forpligtelse til som offentlig myndighed, lød det.

