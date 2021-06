Se billedserie For år tilbage købte Rema 1000-kæden denne tidligere Skoda-forhandler for 5,7 millioner kroner. Siden da har kæden ventet på at kunne bygge. Foto: Andreas Norrie

Her vil der først blive bygget i bydel med 700 boliger

Efter vedtagelse af en visionsplan for Cinemabyen ved Rønnebær Allé er en lokalplan for blandt andet en Rema 100 og boliger på den gamle småkagefabrik på vej.

Helsingør - 04. juni 2021 kl. 04:05 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen

Efter en høringsperiode er visionsplanen for den såkaldte Cinemaby i det delvist forladte erhvervsområde mellem Kongevejen, Rønnebær Allé og Fredericiavej nu klar til at blive endeligt politisk behandlet.

Visionsplanen, der skal danne rammen om senere lokalplaner for enkeltprojekter i området, er på dagsordenen på næste møde i By-, Plan- og Miljøudvalget, og skal efter planen endeligt vedtages på næste byrådsmøde.

Visionsplanen muliggør fortsat byggeri af op til 700 boliger i form af ejer- eller private udlejningsboliger.

Årsagen til, at der ikke er blevet lavet en hel samlet lokalplan for området er, at grunde og ejendomme er ejet af en del forskellige selskaber og personer, som også har forskellige planer og tidshorisonter for projekterne. Man kan i øvrigt sige, at udviklingen af bydelen, hvor der i en periode også var planer om at opføre et campus, ikke er gået stærkt. Planerne er nemlig omkring 15 år gamle.

Af dagsordenen til mødet i By-, Plan- og Miljøudvalget kan man i den forbindelse også læse, hvor i området, der først kan blive bygget. For forvaltningen i Administrationen skriver nemlig, at man indstiller til politikerne, at man i første omgang går i gang med at lave en ny lokalplan som omfatter det planlagte Rema 1000-supermarked ud mod Rønnebær Allé, 3F-bygningen på Rønnebær Allé, den gamle småkagefabrik på samme vej og Ford-grunden på Fredericiavej.

Forholdsvis billige boliger Den største grund på i det nye lokalplanområde er ejet af firmaet CORE Property X, som ønsker at bygge op imod 140 lejligheder på Småkagefabrikkens gamle område. Der vil primært være tale om såkaldt effektive 2 eller 3 værelseslejligheder, som kan betales med almindelige indkomster. På nabogrunden på Fredericiavej, som går under navnet Ford-grunden, er det Hillerød-firmaet Sophienberg-gruppen, der er ejer. Her skal der også bygges et ikke nærmere antal boliger. Det forventes, at en lokalplan for disse grund vil tage omkring et år at udarbejde og behandle.

Med andre ord tyder indstillingen på, at der kommer til at gå en del længere tid, før der kommer til at blive bygget boliger eller liberalt erhverv i den del af området, der ligger omkring biografen Cinema Center og i og omkring Forsyning Helsingørs bygninger på Haderslevvej. Disse bygninger og grunde er ejet af selskabet Cinemabyen ApS, som igen er ejet af kredsen bag selskabet KP Development.