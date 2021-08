Her startede 4. klasserne også i skole. Men med lidt mere magi end sædvanligt

Se billedserie Eleverne bliver fordelt på de fire kollegier, Hufflepuff, Slytherin, Gryffindor og Ravenclaw, af fordelinghatten, som man kender det fra bøgerne og filmene. Det var dog idrætslærer Lone Salling, der havde gemt sig godt og lagde stemme til. Foto: Kenn Thomsen

Skolen ved Gurrevej kunne mandag slå dørene op for håbefulde elever. For 4. klassernes vedkommende startede de ikke kun på deres velkendte skole, men på Hogwarts. Ja, skolen for heksekunster og troldmandsskab.

Det blev en anderledes skolestart for 4. klasserne på Skolen ved Gurrevej. For ikke at sige meget anderledes.

Fra morgenstunden skulle eleverne tonse ind med vogn gennem »muren« ved platform 9 3/4 på King's Cross Station for at komme ind til fællesaulaen, hvor den eventyrlige melodi var installeret og kørte i baggrunden. Også på toiletterne, hvor de mindre behageligt kunne møde Hulkende Hulda, før formiddagens helt store højdepunkt: Professor Minerva McGonagalls velkomsttale, der ledte frem mod fordelingshatten, der fortæller eleverne, hvilket kollegie de hører til.

Er man ikke bekendt med Harry Potter-universet, er der ikke noget at sige til, at det indtil nu lyder som volapyk. Men lærerne for 4. klasserne på Skolen ved Gurrevej har fået den idé at indrette meget af skoleåret, som gik eleverne på Hogwarts - som var de i det univers, britiske J.K. Rowling har skabt gennem Harry Potter-bøgerne, der til uendeligt mange børn og voksnes begejstring er blevet filmatiseret gennem det meste af 00'erne.

De fire kollegier Der er selvsagt flere ligheder mellem det at gå på Hogwarts som Harry Potter, Hermione Granger, Ron Weasley og alle de andre og det, eleverne på Skolen ved Gurrevej skal igennem. De dyster ligeledes gennem skoleåret om point og til slut en pokal, der skal overrækkes. De skal også medbringe deres egen tryllestav, og der skal spilles noget quidditch. Dog virker en elevs besværgelse »Lem Gardium Leviosa« ikke helt lige så godt, at den kan løfte genstande op i luften, og quidditch bliver da også uden flyvene koste. Det gør imidlertid ikke det mindste ved børnenes engagement.

- Quidditch bliver et godt mix af spillene smørklat, stikbold og håndbold, forklarer idrætslærer Lone Salling, der står for at koordinere lige netop den del.

Og det er særligt quidditch, som de to 4. klasser Ömer og Liva, der hører til Ravenclaw-kollegiet, glæder sig til. Også selvom sidstnævnte faktisk havde farvet sit hår, så det ligner Draco Malfoys, i håb om at komme på Slytherin-kollegiet. Børnene er nemlig meget glade for alle fire kollegier. Også dét, slibrige typer som Draco og Lucius Malfoy og ja - du ved hvem - har gået på.

Voldemort, dementorer eller andre uhyggelige skabninger er der dog ikke noget af i august, november og juni, når eleverne er skal »gå« på Hogwarts. Det handler nemlig om eleverne selv, og der er en mening med, hvor hver enkelt af dem er placeret.

Er man for eksempel en stille og omsorgsfuld pige eller dreng, kan det være, man skal på Slytherin for at øve sig på at være mere udadvendt og ambitiøs. Eleverne bliver altså ikke fordelt efter de evner og karaktertræk, de besidder, men dem, de gerne må øve sig på at fremhæve på et af de fire kollegier.

Fagligheden Noget andet, der er i fokus i de tre måneder spredt over skoleåret, hvor årgangen er i Hogwarts »mode«, er en forhåbentlig god og ny måde at lære på. Natur/teknik bliver for eksempel til viden om eliksirer, kristendomskundskab bliver til viden om mørkets kræfter, og i matematik bliver der plads til et spil troldmandsskak. I løbet af de næste uger skal eleverne også møde den lokale historiker Lone Hvass, der kan fortælle om dengang, man rent faktisk troede på hekse og trolddom.

Det sociale er ligeledes i fokus og ligger som årsag til at indrette meget af skoleåret på Harry Potter-maner. Flere eleverne har været i mistrivsel under coronaen, hvorfor projektet også søger mod fornyet glæde og kreativitet i skolen. På Skolen ved Gurrevej gik de samtidig fra at være fire til tre klasser på årgangen, og det er således også en måde at ruske hele årgangen sammen på, forklarer Christina Hejl, der også står bag Hogwarts-undervisningen:

- Men at gå på Hogwarts kræver selvfølgelig også, at man læser sine lektier og følger husreglerne, der både betyder at behandle stedet pænt og udvise godt kammeratskab.

Læring Eleverne begynder på kryds og tværs på Slytherin, der er »for de snedige og viljefaste«. På Ravenclaw, der er for de videbegærlige og intelligente. På Gryffindor, der er for de modige og stærke. Og på Hufflepuff, der er for de loyale og tapre. Konceptet er gennemført, og alle de materialer, der har skullet til, har da heller ikke været gratis. Det har kunnet lade sig gøre med overskydende midler, der er kommet af, at det er slut med lejrskolen Arrenakken, som ellers havde været drevet af lærere fra Helsingørs skoler siden 1954.

Men så er det godt, at man kan finde noget fornuftigt at bruge pengene på, mener Christina Hejl, der i øvrigt agerer professor i spådom Sybill Trelawney.

- Vi lærere lever os virkelig ind i det. Så meget, at vores bedre halvdele er begyndt at studse over, at vi har vores helt eget, interne sprog. Men det smitter af på eleverne, og de lever sig virkelig også ind i det. Det handler om, at de også tager ejerskab over det her forløb, som de forhåbentlig kan lære en masse af.

Og således har fordelingshatten bestemt sig for, hvor hele årgangen på godt 75 elever skal gå. Den sidste havner på Hufflepuff, til de »medstuderendes« store jubel. Så er alle eleverne klar til næste punkt, før første af de tre Hogwarts-måneder for alvor kan gå i gang: Design af egen tryllestav.