Her slog tyvene til i juledagene

Helsingør - 29. december 2020 kl. 11:47 Af Dorte Møller Rasmussen

To villaer på Sauntevænget I Hornbæk blev i juledagene hjemsøgt at indbrudstyve. Det første fandt sted i perioden fra den 20. december klokken 12 til lillejuleaften klokken 10. Tre vinduer blev brudt op brudt op, men hvad der er stjålet er ikke opgjort.

Det næste blev begået i perioden fra den 22. december klokken 23 til lillejuleaften klokken 11. Også her kom tyven ind ved at bryde et vindue op. Hvad der er stjålet er ukendt.

Juleaften var der indbrud i en villa på Rolighedsvej - lige midt i julemiddagen. Mellem klokken 18 og 19.55 knuste gerningsmanden en rude i en terrassedør med en sten. Udbyttet blev smykker.

Nøgler og mobiltelefon blev udbyttet af et indbrud i en villa på Ahorn Allé i Helsingør juleaften. I tidsrummet fra klokken 16.30 til 00.15 brød indbrudstyven ind via et vindue i soveværelset.

Juledag var der indbrud i en villa på Nordre Strandvej I ålsgårde, men tyven blev tilsyneladende forstyrret af en alarm, som gik klokken 22. Tyven forsøgte at komme ind ved at aflistet en rude i et vindue. Eventuelle stjålne genstande er endnu ikke opgjort.

Smykker blev udbyttet af et indbrud i en villa på Stjernevej i Hornbæk i julen. Indbruddet er sket i perioden fra den 21. december klokken 14 til mandag klokken 14. Tyven er kommet ind ved at opbryde et vindue i bryggerset. Udbyttet blev smykker. Eventuelle yderligere stjålne genstande er endnu ikke opgjort.