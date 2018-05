Her skrider budgetteterne også med stort million-beløb

Alene på området udsatte børn der udsigt til et merforbrug på 31,3 millioner kroner.

Særligt i forhold til det korrigerede og gældende budget for Børne- og Uddannelsesudvalgets område ser det ud til, at man risikerer at komme ud af året med et massivt merforbrug. Det fremgår af en orientering fra kommunens forvaltning til medlemmerne af Børne- og Uddannelsesudvalget, som bygger på tal indhentet frem til 31. marts. Her fremgår det, at fortsætter det som nu, så vil man komme ud af året med et merforbrug på 45,9 millioner kroner i forhold til det korrigerede budget for 2018. Det oprindelige budget var øjensynlig mere realistisk. For opgør man merforbruget i forhold til det oprindelige budget, som blev vedtaget i forbindelse med efterårets budgetforlig, så ville merbruget være på »kun« 9,5 millioner kroner.