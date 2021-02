Artiklen: Her kan du blive testet denne weekend

En ansat i Børnehuset Sommerlyst er blevet testet positiv for den britiske variant af coronavirussen. Derfor opfordrer Helsingør Kommune borgerne til at tage de gældende restriktioner alvorligt, ligesom der er kommet øget testkapacitet til kommunen.

Torsdag var det muligt at blive testet i Kulturhus Syd mellem klokken 9.00-11.30. På søndag er det muligt at blive testet i Fælleshuset Kingosvej 54 mellem klokken 15.30-21.15.

Her vil man blive testet med den klassiske PCR-test, som foregår via en halspodning. Endvidere kræver testen på søndag ikke tidsbestilling.

Der har i løbet af den seneste uge været 56 bekræftede coronasmittede i Helsingør Kommune. Det giver et incidenstal på 89,5.

Det er fortsat muligt at blive lyntestet i færgeterminalen ved Helsingør Station. Her er der åbent alle dage fra klokken 05.45-22.00. Dette er gratis og kræver ikke tidsbestilling. I lokalerne ved siden af er der åbent hver tirsdag, torsdag og lørdag fra klokken 08-20. Her kan man få taget en PCR-test, som også er gratis, men den kræver en tidsbestilling.