Her har kendt buffet-gigant åbningsplaner

- Vores undersøgelser viser, at der er plads til flere restauranter i Danmark. Vi har et gennemtænkt og klart koncept, vi kan drage nytte af i flere restauranter. Og selvom vi ikke kender en slutdato, så kommer der - heldigvis - også en tid efter corona, og her skal vi være parate til at trykke på speederen i vores udvikling. Vi vil gerne vise, at vi er her for at blive. Vi siger også, at Restaurant Flammen er et hyggeligt sted for alle, og skal vi leve op til det, så mener vi, at vi skal være repræsenteret flere steder,siger direktør i Restaurant Flammen, Piet Klein.