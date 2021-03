Se billedserie Langesø er i dag udlagt som sommerhusområde, men det kan der være grund til at lave om på, fremgår det det forslag til planstrategi, som er på vej mod vedtagelse på byrådsmødet mandag. Illustration: Helsingør Kommune.

Her giver ny planstrategi mulighed for at bygge boliger

Det er lagt op til, at Byrådet mandag aften vedtager Planstrategi 2030. Strategien sætter blandt andet rammen for, hvor der bør og kan ske ny byudvikling.

Helsingør - 19. marts 2021 kl. 04:41 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen

Hvert fjerde år skal alle byråd vedtage en planstrategi, som sætter retningen for den fysiske udvikling af hele kommunen. Efter langt tids forarbejde ventes et stort flertal i Byrådet at godkende planen, som kan læses på kommunens hjemmeside. Derefter skal planens sendes i en otte uger lang høring.

