Her er planen for affaldssortering i city

Forsyning Helsingør er klar med forslag til, hvordan borgerne i bykernen skal sortere affald.

Forsyning Helsingør har nu et forslag til, hvordan affaldssorteringen i bykernen i Helsingør tilrettelægges. Indsamlingen skal ske gennem beholdere i baggårdene og på 5 standspladser i bykernen med nedgravede affaldscontainere. Herved kan alle de 3.000 borgere i området få mulighed for at komme med i den nye affaldsordning med mere sortering ved husstanden. Indsamlingen af det sorterede affald i den gamle bykerne er forbundet med en del udfordringer - for eksempel pladsmangel, begrænsede adgangsforhold, æstetik, luftledninger og trafikale forhold. Derfor mener Forsyning Helsingør, at en kombinationsløsning med standpladser med nedgravede affaldsbeholdere i byrummet samt beholdere i de baggårde, hvor der er plads, er den bedste løsning.