Her er man hårdt ramt af indbrud

Der er begået en række indbrud mod villaer i Espergærde i løbet af weekenden. I fredags havde tyve opbrudt en havestuedør i et hus på Tibberup Allé, hvorefter de var gået indenfor. Hvad de helt præcist har stjålet vides fortsat ikke. Mellem fredag aften og lørdag morgen var der ligeledes indbrud på Dyremosevej, hvor tyvene havde brudt et vindue op. Det lykkedes dem efterfølgende at stjæle kontanter, pc'er og smykker. Afslutningsvis har der ligeledes været indbrud i en bolig på Topasvej mellem fredag aften og søndag morgen. Her havde tyvene aflistet et vindue, hvorefter de havde stjålet pc samt bluetooth-højtaler.