Se billedserie Flere af bygningerne her på Espergærdeskolen på Stokholmsvej er i så dårlig stand, at forvaltningen anbefaler, at nedrivninger og nybyggeri kan være et alternativ til renoveringer. Foto: Andreas Norrie

Her er listen over vores mest nedslidte folkeskoler

Espergærdeskolen, Tikøb Skole, Borupgårdskolen og Skolen ved Gurrevej er blandt de skoler som trænger mest til investeringer i vedligeholdelse og renovering. Ifølge forvaltningen er det samlede investeringsbehov på 662 millioner kroner

Helsingør - 02. september 2021 kl. 20:02 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen

Selv om der er indviet en mere end 320 millioner kroner dyr Skolen i Bymidten, og en 72 millioner kroner dyr renovering er i gang på Nordvestskolen, så peger et notat for kommunens Center for Økonomi og Ejendomme på, at der er ophobet sig et massivt behov for investeringer i vedligeholdelse og renovering af kommunens øvrige 15 folkeskoleadresser.

Notatet, der er udarbejdet i forbindelse med dette års budgetforhandlinger, viser et samlet investeringsbehov på gigantiske 662 millioner kroner. I notatet har man inddelt skolerne i tre farvekategorier. Den værste kategori er rød og går under betegnelsen »Skolen er meget vedligeholdelsestrængende« eller stort behov for »investeringer«. I denne kategori befinder sig Espergærdeskolen på Stokholmsvej, Grydemoseskolen på Grydemosevej, Mørdrupskolen, L-Klasserne på Smakkegårdsvej, Borupgårdskolen i Snekkersten på Smakkevej, Snekkersten Skole på Klostermosevej, Skolen ved Gurrevej i Helsingør og Tikøb Skole. De øvrige skoler deriblandt skolerne i Ålsgårde og Hornbæk har enten et middel eller mindre investeringsbehov.

Overvejer nedrivning Et godt eksempel på en skole med et stort vedligeholdelsesefterslæb er Espergærdeskolen. Her er behovet alene sat til omkring 55 millioner kroner. Og følgende er de sagkyndiges vurdering af bygningerne:

- Bygning 2-6 fremstår meget nedslidte. Der er ingen ventilation i bygning 1. Taget på bygning 2-6 står til udskiftning. Forud for en gennemgribende renovering, bør der laves en businesscase på, om det kan svare sig at rive bygningerne 2-5 ned og bygge nyt, hedder det i notatet.

Råddannelser En anden stor skole med investeringsbehov i den høje ende er Borupgårdskolen på Smakkevej. Her er problemet først og fremmest taget i tagpap, som skal udskiftes inden for senest fem år.

- Tagene er ligeledes dårlig isoleret, og derfor er skolen i vintermånederne svær at opvarme. Der er begyndende råddannelser i de lette vinduespartier. Der har været skimmelsvamp på nogle indvendig betonbjælker, fremgår det af sagen.

I dette tilfælde er der tale om et samlet behov på intet mindre end 93 millioner kroner.

Pres på anlægsbudget Selv om der uden tvivl vil være store besparelser på varme, C02 og indeklima forbundet ved simpelthen at i gangsætte hele programmet, så er det ikke noget, som umiddelbart er på dagsordenen.

En årsag er nemlig, at kommunens anlægsplan i forvejen er presset til bristepunktet ligesom kommunens kassebeholdning også er under pres. Således lyder anbefalingen fra kommunens direktion i forbindelse med dets budgetvurdering, at politikerne helst bør undgå at i gangsætte nye større anlægsprojekter før i år 2023 og frem.

Men i forbindelse med 1. behandlingen af budgettet for 2022-2025 på byrådsmødet mandag aften blev der dog opfordret til, at skolerenoveringerne skulle blive en del af budgettet af blandt andre Konservatives gruppeformand Jens Bertram, der særligt anbefalede at se på Espergærdeskolen og Tikøb Skole.