Artiklen: Her er investorernes planer for historisk klædefabrik

Her er investorernes planer for historisk klædefabrik

I forbindelse med en ny lokalplan vil ejerne af Hellebæk Klædefabrik gerne have mulighed for at opføre enten 30 eller 90 boliger. Nyt byggeri ved siden af det gamle er også i spil.

Hellebæk Klædefabrik på Nordre Strandvej har siden 1989 været fungeret som en erhvervspark med en lang række kendte virksomheder som lejere. Deriblandt var modefirmaet Saint Tropez, som flyttede fra stedet sidste år. Men i dag står lokalerne delvist tomme, og ifølge ejerne, som er pensionsselskaber Pension Danmark og Velliv, så er det umuligt at leje alle de højloftede lokaler ud til erhverv. Til gengæld er interessen for private lejeboliger og ejerboliger stor i kommunen, og det er baggrunden for, at ejerne igennem længere tid, faktisk i over et år, har været i dialog med kommunens forvaltning i afdelingen BYLAB om boliger på stedet.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her