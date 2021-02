Her er indre bys første detailkollektiv på vej

Blandt andet en konkurssag har betydet, at den gamle vin- og spiritusbutik på Stengade 48 har stået tom i årevis eller kun har været midlertidigt udlejet. Det er sket selv om det er en af byens mest attraktive beliggenheder. Men nu har det store butikslokale fået nye ejere i form af Living Invest, som har specialiseret sig i udvikling og udlejning af særligt butiks- og restaurationslokaler i Helsingørs indre by.

- Vi syntes jo det var ærgerligt, at lokalet stod tomt, når det lå et sted, som vi godt kunne leje ud, fortæller indehaver og direktør Jan Flintrup fra Living Invest til Frederiksborg Amts Avis.

Imens håndværkerne er ved at istandsætte lokalerne har firmaet sat et stort skilt op på butiksruden, hvor man kan læse, at her åbner et detailkollektiv.