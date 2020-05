Selvom beredskabet var parat til at få manden ned fra taget på en båre, endte han med selv at kunne gå ned af en trappe med en læge.

Her er, hvad der skete, da håndværker faldt om på taget i stor gågade

Mandag formiddag fik en håndværker et ildebefindende under arbejde på et tag ved gågaden i Helsingør. Det resulterede i en stor udrykning af ambulance, politi og vogne fra Helsingør Kommunes Beredskab.

Klokken 9.40 mandag formiddag modtog Nordsjællands Politi en anmeldelse om en 45-årig mand fra Tikøb, der var faldet om på et tag ved Stjernegade og Stengade. Der blev sendt en stor udrykning af sted bestående af ambulance, politi og en brandbil fra Helsingør Kommunes Beredskab.

- Han er alene op på taget ved baggården til Matas, da han får et ildebefindende og falder om. Det er uklart, hvem det er, der opdager ham og alarmerer alarmcentralen, siger Ulrik Villum, indsatsleder ved Helsingør Kommunes Beredskab, der var på stedet.

Han fortæller, at en læge gik op på taget for at tilse håndværkeren. Her talte lægen med manden i et kvarter, mens den 45-årige gradvist fik det bedre.

Det ender med, at manden får det godt nok til, at han iført sikringsudstyr kan gå ned af en trappe fra taget sammen med lægen.

Ulrik Villum fortæller, at man ellers var parat til at føre ham ned med en båre fra taget, hvis dette var nødvendigt.

Manden blev herefter kørt til observation på hospitalet.

- Det var en speciel opgave, der heldigvis endte godt, siger indsatslederen.