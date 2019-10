Sådan så det ud, da budgettet blev præsenteret på rådhuset torsdag eftermiddag. Foto: Andreas Norrie

Her er budgettets store nyheder: Minimumsnormeringer, boliger og teateruddannelse

Helsingør - 10. oktober 2019 kl. 16:16 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter en uges intensive forhandlinger kunne Borgmester Benedikte Kiær(K) torsdag eftermiddag på Helsingør Rådhus præsentere en aftale om budget for 2020 til 2023 indgået med støtte fra S, DF, V, SF og R. Kun EL og Lokaldemokraterne står udenfor budgettet, og forlod forhandlingerne efter få timer.

Økonomien forud for forhandlingerne var i år særligt udfordret af massive merforbrug på særligt ældreområdet og det specialiserede socialområde samt en kassebeholdning under pres.

Blandt hovedelementerne i budgettet er, at der bliver tilført 35 millioner kroner til det specialiserede socialområde, og at Helsingør Kommune med fuld virkning fra 2022 indfører minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehaver, så de kommer til at svare til fagforeningen BUPL's anbefalinger i form af 3 børn pr. voksen i vuggestuen og seks børn pr. voksen i børnehaven. Fuldt indfaset kommer det til at koste 13,5 millioner kroner årligt.

Flere almennyttige boliger var et ønske fra S ved budgetforhandlingerne, og dette ønske bliver i budgetteksten opfyldt med en hensigtserklæring om flere almennyttige boliger, og konkrete aftaler med boligselskaberne om nye byggerier i budgettet for 2021.

- Vi er meget glade for at få de almennyttige boliger på dagsordenen. Der nødvendige for at få en mangfoldig by efter nogle år, hvor vi har bygget mange boliger i den dyre ende.Vi har aftalt at sælge ejendommen Rønnedalen, for at få midler til de nødvendige kommune grundkapitaltilskud, siger Claus Christoffersen(S).

En af de mere offensive investeringer på budgettet går til at tiltrække flere uddannelser. For det er en kendt sag, at Helsingør trods sin størrelse har været præget af få tilbud, når det gælder videregående uddannelser.

- Vi vil gerne tiltrække flere uddannelser indenfor mange områder, og skabe et uddannelsesmiljø. Vi gerne tiltrække en maritim uddannelse, og vi har også sat penge af ti, at vi kan få en SGK-uddannelse, som er en scenekunstgrunduddannelse, som kan forberede eleverne til eksempelvis skuespilskolen, fortalte borgmester Benedikte Kiær(K) ved præsentationen af budgettet. Mere præcist er der i 2020 og 2021 afsat 1,5 kroner til opstarten af scenekunstuddannelsen og 1,5 millioner kroner til at tiltrække maritime uddannelser til Værftshallerne.

