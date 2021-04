Ifølge planerne for genåbningen slår Kronborg Slot atter dørene op den 21. april. Foto: Andreas Norrie

Send til din ven. X Artiklen: Her er Kronborgs nye slotschef Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Her er Kronborgs nye slotschef

Kronborg Slot får ny chef, der vil gøre slottet endnu mere levende og sikre, at publikum selv bliver en del af oplevelsen. Den nye slotschefs første opgave bliver at åbne slottet for publikum igen med slottets store udstilling om Kongerækken, der er skabt i samarbejde mellem designer Jim Lyngvild og Nationalmuseets forskere

Helsingør - 08. april 2021 kl. 09:14 Kontakt redaktionen

Snart vil der igen være liv på Kronborg Slot, for den 21. april åbner slottet igen for gæster efter en lang periode med corona-nedlukning. Når slottet åbner vil det være en ny slotschef, der tager imod gæsterne. Det meddeler slottet i en pressemeddelelse. Den nye slotschef hedder Christian Struckmann Irgens, og kommer med erfaring fra både museumsverdenen og event-verdenen. Han har en kandidat i kommunikation og historie fra Roskilde Universitet og har i mange år arbejdet med museumsformidling.

- Jeg er meget stolt og glad for, at jeg nu tiltræder som slotschef på et af Danmarks fineste attraktioner. Kronborg Slot er UNESCO-verdensarv og har et kæmpe stort internationalt potentiale - tænk bare, hvor mange mennesker i verden, der kender historien om Hamlet, siger den nye slotschef Christian Struckmann Irgens i pressemeddelelsen og fortsætter:

- Der er ingen tvivl om, at Kronborg bliver et oplevelsescenter, som både danske og internationale gæster vil huske efter et besøg. Nu her åbner vi med en spritny udstilling om Kongerækken, der er helt anderledes bygget op end vi har set det før - og når gæsterne kommer på besøg i fremtiden, vil de blive inviteret til at tage aktiv del i slottets historieformidling, fordi det gør historien relevant for flere, når de er en del af den. Nogle er måske med til at dække op til fest, imens andre kæmper mod svenskerne. Det bliver historieformidling, der skiller sig ud - og jeg ser meget frem til at gøre det hele sammen med slottets personale og de forskellige samarbejdspartnere i kommunen og Slots- og Kulturstyrelsen, afslutter Christian Struckmann Irgens.

Når Kronborg igen åbner op for besøgende bliver det med Christian Struckmann Irgens i spidsen. Foto: Presse

Netop det ekstra fokus på formidlingen er vigtigt, understreger vicedirektør for Museer og Slotte ved Nationalmuseet, Henriette Povlsen:

- Der er et væld af gode historier at fortælle på Kronborg. Der er de store internationale fortællinger, og så er der de historiske konge-fortællinger fra slottets egen historie. Alle de historier skal vi have inddraget publikum endnu mere i, så de får lyst til at komme her igen og igen - og her ser jeg et virkelig godt match med Christians historisk viden, formidlingsevner og erfaring fra eventbaserede oplevelsesfortællinger. Jeg ser meget frem til samarbejdet, lyder det i pressemeddelelsen.

Også Nationalmuseets direktør, Rane Willerslev ser frem til at få den nye slotschef med på holdet af engagerede historieformidlere på et af Nationalmuseets vigtige besøgssteder.

- Kronborg er en diamant, der skal slibes til, og der er ingen tvivl om, at der ligger et kæmpe potentiale i slottet. Både internationalt og nationalt. Derfor kigger vi lige nu ind i et nyt set-up sammen med de andre interessenter, som skal være med til at få Kronborg til at stå knivskarpt med imødekommende og relevant historie til alle. Jeg er meget tryg ved, at det er Christian, der skal stå i spidsen for den opgave, siger Rane Willerslev, direktør på Nationalmuseet.