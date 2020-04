Tommy H. Widriksen er allerede godt kendt med uddannelsesinstitutionen på Fabriksvej. Foto: Presse Foto: Per Frost Henriksen

Send til din ven. X Artiklen: Her er FGU's nye rektor Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Her er FGU's nye rektor

Helsingør - 15. april 2020 kl. 09:40 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tommy H. Widriksen bliver FGU Øresunds nye rektor. Han har siden januar været fungerende leder på stedet. Bestyrelsen for FGU Øresund har på møde tirsdag formiddag besluttet at ansætte Tommy H. Widriksen som rektor for FGU Øresund. Institutionen holder til Fabriksvej i Helsingør på den tidligere produktionsskole.

Læs også: Åbent hus hos FGU Øresund

- Det er en helt fantastisk nyhed i en ellers underlig tid. Jeg glæder mig rigtig meget til for alvor at komme i gang, og drømmene for FGU Øresund er store. Heldigvis har personalet taget godt imod beskeden, så jeg er meget taknemmelig, og glæder mig til samarbejdet med bestyrelsen og samarbejdspartnere fra vores tre kommuner Helsingør, Fredensborg og Hørsholm. siger den nye rektor Tommy H. Widriksen i en pressemeddelelse.

- Tommy H. Widriksen har igennem de seneste uger været fungerende rektor for FGU Øresund og der vist en betydelig handlekraft og et stort drive, der kombineret med nærvær til elever og medarbejdere allerede har vist at han har kompetencerne til at drive skolen. Tommy har den nysgerrighed, beslutsomhed og nytænkning, der skal til for at lede en skole som vores. Han er bevidst om driften, økonomien og også det med at dyrke talentet og kommunikere stærkt på alle niveauer, siger skolens formand Per Frost Henriksen, der også er byrådsmedlem i fredensborg Kommune.

Stillingen blev ledig efter at FGU Øresunds tidligere rektor Lisbeth Harsvik opsagde sin stilling på skolen og fratrådte i januar.

FGU Øresund er en selvejende institution, der har forskellige uddannelsestilbud til unge op til 25 år fra de tre kommuner Helsingør, Fredensborg og Hørsholm. Lige nu er der 35 medarbejder og omkring 225 elever. Formålet med FGU er at ruste de unge fagligt, personligt og socialt til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller at komme godt i gang på arbejdsmarkedet.

Den første rektor fratrådte på et tidspunkt, hvor der - som tidligere omtalt i Frederiksborg Amts Avis - var udfordringer med rekrutteringen af elever, og det fremgik af bestyrelsesreferaterne, at der var problemer med et merforbrug på 1,4 millioner kroner i efteråret.

norrie

relaterede artikler

Nyt med nyt på: FGU sikrer at alle er med på vognen 19. august 2019 kl. 03:02

Ny uddannelse åbner dørene 26. april 2019 kl. 06:26