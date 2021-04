Her er Enhedslistens kandidater til valget

Der er seks kandidater på listen, der er opstillet sideordnet, og partiet håber naturligvis, at de gode meningsmålinger for tiden kan udvide byrådsgruppen fra 2 til 3 mandater. Der kan i øvrigt komme flere mandater på listen.

- Det er et sted, hvor mange stemmer på os, og vi er et parti, som kæmper for flere almennyttige boliger i hele kommunen, siger Berg Mortensen.

I forhold til valget er det partiets mål, at for alt i verden at få væltet Benedikte Kiær(K) som borgmester, og afløst at en borgmester fra rød blok. Derfor forventer partiet også at indgå i et endnu ikke endeligt underskrevet valgforbund med i hvert fald S og SF.