Skolen i Bymidten er et eksempel på et byggeri, hvor Helsingør kommune har tænkt klima og bæredygtighed ind hele vejen igennem. Foto: Allan Nørregaard

Her den eneste danske kommune, som er nomineret til EU-klimapris

Helsingør Kommune er som den eneste danske kommune med i opløbet om at vinde den prestigefyldte pris som Europas mest grønne kommune i kategorien 20.000 - 100.000 indbyggere. Sammen med fem andre europæiske kommuner er Helsingør udpeget til finalen af juryen i The European Green Leaf Award.

Helsingør Kommunes indsats på klimaområdet vækker anerkendelse både herhjemme og internationalt. I denne uge kom beskeden om, at Helsingør er indstillet til en finaleplads om prisen European Green Leaf Award. Mulige prisvindere er byer og kommuner på mellem 20.000 og 100.000 indbygger, der gør en særlig indsats for klimaet og kan bruges som eksempler til at inspirere andre byer rundt om i verden.

- Det var en meget tæt finale sidste år, og vi fik meget anerkendelse for vores indsats, når det gælder bæredygtighed og klimaindsats, hvor vi på flere områder er helt i front. Gennem det seneste år har vi sat endnu flere tiltag i gang, og derfor giver det god mening at melde os på banen igen i år. Og så krydser jeg fingre for, at vores svenske naboer fra Helsingborg Kommune vinder konkurrencen som europæisk klimahovedstad, som de er nomineret til - dvs. for byer over 100.000 indbyggere. Det ville være fantastisk, hvis vi begge vandt, siger borgmester Benedikte Kiær.