6-årige Victor blev noget overrasket, da han fredag blev hentet i en politibil på sin skole i Snekkersten. Foto: Allan Nørregaard

Hentet af politiet: 6-årige Victor fik sit største ønske opfyldt

Da Victor var tre år fik han konstateret leukæmi, og snart stod hospitalsbesøgene i kø. I går blev han overrasket af foreningen Make-A-Wish, der opfyldte et af Victors helt store ønsker.

Helsingør - 18. oktober 2021 kl. 19:45 Af Trine Lønbro Nielsen

Med de blå blink slået til drejede patruljevognen fra Nordsjællands Politi ind på den smalle villavej i Snekkersten fredag eftermiddag kort efter klokken 15.00.

På passagersædet ved siden af en politimand i fuld uniform kunne snuden af en lidt yngre model lige skimtes under en sej og lidt for stor politikasket.

I indkørslen stod venner og familie klar til at tage imod, da dagens hovedperson steg ud med et stort smil på læben.

- Wauw, det var sejt, lød det stolt fra 6-årige Victor, der glædeligt stillede op til fotografering iklædt sin nye hat.

Lidt forbavset over de mange mennesker, der alle havde blikket rettet mod ham, lod han sig føre om bag huset til baghaven, hvor endnu en stor og glædelig overraskelse ventede.

En trampolin - nedgravet i græsplænen.

- Ej hvor sejt, sagde Victor stille. Som om han lige skulle forstå, hvad det egentlig var, der foregik, men så kom lillebror Lucas løbende - bagfra og med fuld fart.

- Kom!, udbrød han, som en invitation til Victor om at gå ombord i havens spritnye installation.

Et ønske går i opfyldelse Det var foreningen Make-A-Wish Danmark, der stod bag fredagens løjer, og ikke helt uden grund. For trampolinen har længe været et af Victors helt store ønsker, og han fortjener om nogen at få et stort ønske opfyldt.

Da Victor var tre år gammel, fik han konstateret leukæmi og med den diagnose fulgte en masse behandling og hospitalsbesøg. Dem klarede han flot, og heldigvis er han i dag rask.

For Victors mor Sascha Kofod Eggli er det så glædeligt, at hun og hendes mand sammen med Make-A-Wish kunne være med til at overraske Victor.

- Det er nogle gange de her små ting, der betyder noget, når man går igennem en hård tid, sagde hun og tilføjede, at familien længe havde talt om at få en trampolin i haven.

- I lang tid har vi snakket om den her trampolin, men det er bare aldrig rigtig blevet til noget, så det er så dejligt, at vi endelig har fået en. Det er godt for Victors ben, og så det på en måde også en gave til vores yngste søn Lucas, der jo i en periode har fået noget mindre opmærksomhed på grund af Victors sygdom.

En fantastisk overraske Det var blandt andre Bente Arberg, frivillig for Make-A-Wish, der sørgede for, at Victor kunne få sit store ønske opfyldt, og hun glædede sig over endnu engang at se lykken i et barn med en tung historiks øjne.

- Det er bare så sjovt og skønt at give de her seje børn en gave. Det er derfor, jeg gør det. Fordi det er så livsbekræftende, fortæller hun.

Make-A-Wish opfylder ønsker for børn mellem 3 og 18 år med livstruende sygdomme for på den måde at skabe håb, styrke og glæde.

I Danmark har Make-A-Wish Danmark cirka 400 medlemmer - private, virksomheder og foreninger. Foreningen har til dato opfyldt over 2.000 ønsker i Danmark.

Make-A-Wish Danmarks indtægtsgrundlag skabes udelukkende via medlemmers årskontingent, donationer, bidrag og sponsorater.