Se billedserie Thomas Janca og Hans Henrik Light kan udveksle anekdoter i timevis. De har begge sejlet i de ekstreme miljøer, som forsyningsskibet Nella Dan kom ud i på sine ture til Grønland og Arktis. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Henrik stod med en boremaskine i hånden på Antarktis, da ping­vinerne fløj om ørerne på ham Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Henrik stod med en boremaskine i hånden på Antarktis, da ping­vinerne fløj om ørerne på ham

Besætningsmedlemmerne på det hedengangne ekspeditionsskib Nella Dan glemmer aldrig deres oplevelser og fællesskabet ombord. Det er der kommet en ny udstilling ud af

Helsingør - 07. oktober 2021 kl. 19:55 Af Philip Horup Kontakt redaktionen

I 1987 sank det 76 meter lange skib Nella Dan til bunds. Men det betyder ikke, at matroserne ikke er trofaste over for den kæntrede skude. Skibet har en hel fanclub i "Friends of Nella Dan", og besætningsmedlemmerne glemmer aldrig tiden ombord.

En tur med Nella Dan var ingen kort fornøjelse. Skibet blev brugt til polarekspeditioner, og der kunne godt gå ni måneder fra der blev stævnet ud, til skibet vendte hjem igen. I 1981/1982 var meteorolog Hans Henrik Light fra Snekkersten med på ekspedition som styrmandselev, og det blev en skelsættende oplevelse.

- Der er mange mennesker samlet på lidt plads. Hvis du ikke kan tilpasse dig til det, så går det helt amok. Specielt som en lidt umoden knægt er du nødt til at udvikle dig, og for mig var det i hvert fald en dannelsesrejse, siger Hans Henrik Light fra Snekkersten, som påpeger, at forholdene var med til at skabe et fantastisk sammenhold blandt besætningen.

Og det sammenhold er tydeligt. Ligesom i hæren er der en særlig samhørighed mellem dem, som har været en del af Nella Dans historie. De har oplevet de ekstreme miljøer på Grønland og Antarktis, kæmpet med søsygen, når bølgerne ramte og ikke mindst mærket savnet efter familien og kæresten derhjemme.

Nella Dan var en del af rederiet J. Lauritzens polarskibe og har en karakteristisk rød farve, som gjorde at skibet stod tydeligt frem af sikkerhedsmæssige årsager. Og sikkerheden ombord blev vægtet højt, fortæller Hans Henrik Light - blandt andet var "Benny Bådsmand" klar med en reprimande, hvis der blev slækket på reglerne.

- Benny Bådsmand er en institution. Det er fyrre år siden jeg sejlede med ham, men manden ligner sig selv. Han sørgede for, at vi ikke gjorde nogle forkerte ting. For eksempel skulle vi altid have en hånd til os selv, og en hånd til båden. Vi skulle simpelthen holde fast, og det var bare nogle sikkerhedsregler, som skulle sidde på rygraden, siger den tidligere styrmandselev.

Museumsdirektør var skeptisk Onsdag var han og mange andre tidligere ansatte på polarskibet samlet i Helsingør. M/S Museet for Søfart har nemlig dedikeret en helt særlig udstilling "I Love Nella Dan" til det ikoniske skib, og udstillingen er i høj grad baseret på tidligere besætningsmedlemmers erindringer. Og dem har Hans Henrik Light mange af. Han førte nemlig dagbog, men det var knap nok nødvendigt - de fleste oplevelser har således sat sig permanent fast i hukommelsen.

- Den vildeste oplevelse var, da vi ankom til Antarktis. Vi styrmandselever skulle ned på isen med en boremaskine i hånden, så vi kunne hægte skibet fast til isen. Pludselig skyder to kejserpingviner op om ørene på mig, og de er altså kæmpestore - naturen er en kæmpe del af det, siger han.

Særudstillingen kører fra den 7. oktober til den 18. april 2022. I første omgang var museumsdirektør Ulla Tofte "skeptisk" i forhold til at lave en hel udstilling om Nella Dan - men en tur til Australien sendte hendes holdning styrbord.

- Kort efter jeg blev ansat, blev jeg kontaktet og fik at vide, at vi måtte lave en udstilling om Nella Dan. Jeg var ret skeptisk - Det er jo ikke Fregatten Jylland eller Kongeskibet Danmark, vi har med at gøre, tænkte jeg. På en forretningsrejse til Australien blev jeg klar over, at de også kendte til Nella Dan helt omme på den anden side af jordkloden, siger hun og fortsætter:

- Du kan få alt muligt merchandise med Nella Dan, vi taler lightere, keychains og t-shirts, og skibet har en fanbase, som er lige så dedikeret, som var det Britney Spears' eller Lady Gagas, forklarer direktør for M/S Museet for Søfart, Ulla Tofte.

Udstillingen blev indviet med en tale af den nye kulturminister Ann Halsboe-Jørgensen (S), ligesom formanden for Friends of Nella Dan satte ord på det hele.

- Historien om Nella Dan er en skøn cocktail af Rasmus Klump på eventyr i Pingonesien, det gode humør i folkekomedien Martha fra 1967 og det ubrydelige kammeratskab i filmen 'Blinkende Lygter'. For os der var med om bord, er skibet en legende, og kammeratskabet er aldrig stoppet, lyder det fra den tidligere dæksdreng Rasmus Nygaard.

Byggede en frossen kro En af dem, som bærer en T-shirt prydet af det kendte skib, er gymnasielærer og tidligere besætningsmedlem Thomas Janca fra Hillerød. Thomas Janca er taknemmelig for at have været med ombord i 77/78 - på trods af kun to fridage på ni måneder og bølger som fik skibet til at hælde 45 grader:

- Det var en kæmpe oplevelse. Jeg har været steder, som kun få andre har været. Det er ikke noget, du kan købe dig til. Jeg glemmer aldrig lyden, når vi sejlede i is eller synet af pingvinflokke, der strakte sig kilometer på kilometer. Det var voldsomt. Og så var der jo bare ekstremt god stemning ombord, siger Thomas Janca, der har dokumenteret turen med nogle ret fantastiske klip.

De mange sekunder, minutter, timer, dage, måneder til søs blev først og fremmest brugt på arbejde, men der var også plads til kortspil, hygge, og dart. Nella Dan havde nok også verdens sydligste kro. Således byggede man en bar op, og "The Frozen Inn" blev et populært tilholdssted indtil det skæbnesvangre forlis.

Skibet gik ned nær ved Macquarieøen i Stillehavet. Men står det til Hans Henrik Light, Thomas Janca, Benny Bådsmand og M/S Museet for Søfart lever kammeratskabet videre!

relaterede artikler

Mystisk platform i havnen: Derfor ligger den der 29. juni 2021 kl. 05:09

Mole blev totalskadet: Nu er der nyt 07. april 2021 kl. 04:06