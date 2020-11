Henrik Dahl til fyraftensmøde

Helsingør Domkirke tager på onsdag den 2. december hul på en ny omgang fyraftensmøder. Overskriften for sæson 2020-2021 er "Identitetspolitik - en farlig virus ?«, og på det første møde kommer Henrik Dahl, MF og taler om »Forurettelse og anti-liberalisme i det 21. århundrede«.

Identitetspolitik har eksisteret i århundreder i form af eksempelvis nationalisme og separatisme. Men siden slutningen af 1960'erne er en særlig anti-liberal identitetspolitik baseret på forurettelse vokset frem i akademiske miljøer i USA. Det forholdsvis nye er, at denne form for politik er brudt ud af den akademiske verden og har gjort sit indtog som almindelige, politiske krav fremført af blandt andre Demokraterne. Desuden er det en politikform, der har bredt sig. Først til den angelsaksiske verden og nu uden for denne. På baggrund af sin nye bog om emnet (udkommer i oktober), vil Henrik Dahl give en indføring i hvordan, den anti-liberale identitetspolitik er opstået og drøfte, hvordan den kan bremses.