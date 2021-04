Det lykkedes gerningsmændene bag eksplosionen at slippe afsted med ikke mindre en 46.000 kroner. Foto: Dorte Møller Rasmussen

Hemmeligt tip fra udlandet: Dynamit-forbrydere er i Danmark

Torsdag begyndte retssagen mod to mænd, der er tiltalt for at stå bag en dynamiteksplosion af hæveautomaten i Ålsgårdecentret. Begge nægtede at have forbindelse til episoden sidste sommer.

Helsingør - 23. april 2021 kl. 04:03 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

Der må have lydt et ordenligt brag i sekundet inden, at alarmen på Nordeas hæveautomat i Ålsgårdecentret gik. Klokken var lige omkring 01.30 natten til den 16. juni 2020, og med fem signaler alarmerede den nu om, at noget ikke var, som det skulle være.

