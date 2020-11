Hemingway som macho-ikon

Hvis man bruger et helt forfatterskab på at lægge arm med døden som grundvilkår for livet, hvad står så tilbage? Få måske svaret på Kulturværftet den 3. december. Billedet af Hemingway som et machoikon blev skabt som en sammenblanding af hans hovedpersoners oplevelser og hans eget liv. Men hvad er op og ned? Og hvad er det, Hemingway lykkedes så godt med?