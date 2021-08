Helt vilde indbyggertal: Helsingør: 63.162 Helsingborg: 150.000

De fleste kommuner jagter tilflyttere, og helst dem i den erhvervsaktive alder, som kan bidrage med gode skatteindtægter. Børnefamilierne er attraktive, og Helsingør kan da også glæde sig over, at antallet af børnefamilier stiger. Det sker samtidig med at antallet af ældre vokser. Over de næste 20 år kan kommunen forvente, at antallet af ældre på over 80 år bliver næsten fordoblet med de udfordringer, det giver i ældreplejen.

- Det er glædeligt, at Helsingborg fortsat er en attraktiv by som vokser og udvikler sig. Flere indbyggere giver større udbud af fornøjelse-, kultur-, service og tjenesteudbud, det øger skatteindtægterne, skaber et større marked for erhvervslivet og gør byen mere dynamisk. Men det er vigtigt, at byen vokser på en holdbar måde med hensyn til livskvaliteten for os alle , der bor her. Langsigtet skal vi bygge en bymed velfærd, tryghed, tilvækst og livskvalitet, lyder det fra Peter Danielsson, som er ordførende i kommunstyrelsen i Helsingborg.