Helt ny undersøgelse: Kultur skaber vækst

Helsingør - 29. august 2020 kl. 15:38 Af Christopher Valeur

En spritny undersøgelse, hvis tal ikke tidligere er blevet offentliggjort, giver et indblik i forbrugsmønstret og tankerne bag et besøg i Helsingør, når en museumsgæst kommer forbi. Undersøgelsen, foretaget af M/S Museet for Søfart, giver indblik i flere aspekter, herunder hvor meget corona har påvirket lysten til at tage på museum, hvor i landet de besøgende kommer fra, og hvor mange der bevæger sig videre til andre dele af byen.

Undersøgelsen er blevet til ved at uddele et A4-ark til de besøgende på museet fra uge 27 til uge 32. Det har ført til knap 1200 besvarelser og den vurderes derfor til at være en repræsentativ undersøgelse. Undersøgelsen fortæller blandt andet, hvor mange der bevæger sig videre fra Museet for Søfart til andre aktiviteter i byen.

- 55 procent af vores gæster besøger Helsingør by. For to år siden lå tallet på 30 procent. Selvom det er svært at sammenligne tallene, da vi primært har haft danske besøgende i år, så fortæller det mig, at kultur skaber vækst. At danske turister er meget attraktive, men også at der er stort potentiale i udenlandske turister, fortæller museumsdirektør for M/S Museum for Søfart, Ulla Tofte.

Foruden Helsingør By, så går 48 procent af de besøgende videre til Kronborg, 24 procent til kulturhavnen og 11 procent videre til andre steder, herunder Helsingør streetfood, Øresundsakvariet og Danmarks Tekniske Museum.

I undersøgelsen skulle de besøgende ligeledes svare på om COVID-19 situationen havde ændret på deres lyst til at besøge museet. Det kom der et klart svar ud af, da hele 80 procent besvarede, at deres lyst til besøg var uændret sammenlignet med tidligere. Kun 10 procent havde fået mindre eller meget mindre lyst til at besøget Søfartsmuseet. Omvendt havde 10 procent fået mere eller meget mere lyst til at aflægge et besøg.

De besøgende blev også spurgt, hvor i landet de kom fra, da de tidligere på sommeren besøgte museet. Her var det især personer fra Nordsjælland der besøgte museet, ikke mindst de lokale, hvor 90 personer af de adspurgte var fra Helsingør. Også blandt københavnerne var museet populært, da mange derfra også tog turen op til Helsingør.

Da tv-udsendelsen »Kurs mod danske kyster« løb over de danske skærme tidligere i år, kunne det i den grad mærkes hos Søfartsmuseet. Her lagde Beha-familien et visit forbi museet, hvor de skulle se udstillingen om Mikkel Behas far, Troels Kløvedal. Serien, der havde 560.000-673.000 seere per episode, eksponerede i høj grad danskerne for museet. Det har omtale i medierne i høj grad også gjort, blandt andet skriftlige medier, radio og nyhederne på TV2 og DR. Også anbefalinger fra bekendte havde en effekt, da 58 procent af de adspurgte i undersøgelsen fortalte at, de havde hørt om museet gennem venner og familie.

26 procent havde hørt om museet gennem digitale medier såsom Politiken og Børn i byen. Det er en fordobling i forhold til tidligere. Fordoblingen skyldes, at museet har haft stort fokus på børnefamilier i hovedstadsområdet samt kultur- og rejseinteresserede i sommerhusområdet. Det fortæller kommunikationsansvarlig på Museum for Søfart, Siw Aldershvile Nielsen.

- Vi har lavet to store digitale kampagner, hvor vi har været markedsført på 50 forskellige digitale medier. Det var et bevidst valg at gå efter de to grupper, da vi vidste, at mange ville holde ferie i sommerhus i år, mens børn altid er en stor målgruppe for os, siger hun.