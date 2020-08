Se billedserie Mia-Nelle Drøschler er opvokset på Vapnagaard og er uddannet på Goldschmidts i London. Hun er den ene af de tunnelkunstere i denne tid er igang ved Vapnagaard. Foto: Lars Rønbøg Foto: © Lars Rønbøg

Helsingoraner og sønderjyde er valgt til at udsmykke mørk tunneler

Helsingør - 18. august 2020

Projekt Kunst & Byrum har nu valgt de kunstnere, som den kommende tid skal udsmykke to mør tunneler ved Kongevejen og Rønnebær Allé. De blev udvalgt gennem et såkaldt »open call«. Kunsterne Mia-Nelle Drøschler, som er opvokset i Vapnagaard, og Andreas Welin fra Sønderborg sætter snart kurs mod Helsingør. De er udvalgt til at udføre hvert sit tunnelmaleri. Dermed fortsætter Kunst og Byrum Helsingør - på 5. år - med at give beboere i Vapnagaard og Nøjsomheden og alle andre, som går, løber og cykler på stierne, smukke og behagelige oplevelser, når man passerer igennem en af de dekorerede tunneler fremfor en af de slidte og mørke tunneler.

De to kunstnere reagerede på det Open Call, Kunst og Byrum Helsingør udsendte i maj måned.

- De indsendte forslag var på et højt niveau fra lokale og internationale kunstnere, siger kurator for Kunst og Byrum Helsingør Elisabetta Saiu.

Det er tunnelen, der forbinder Vapnagaard med Nøjsomheden og som går under Kongevejen samt tunnelen fra Vapnagaard under Rønnebær allé op mod 3F og gymnasiet, hvor kunstnerne skal slå deres folder.

Opvokset på Vapnagaard - Jeg er glad for det her projekt - helt ind i sjælen, fortæller Mia-Nelle Drøschler som boede i Vapnagaard fra hun var 6 til 17 år.

- Jeg vil bruge tunnellen til at fortælle nogle af de historier, der er bag væggene i det utal af lejligheder, der er her",fortsætter Mia-Nelle og forklarer følgende om sin intention med værket:

"Det er menneskefortællinger, der danner en ånd og et bånd, som jeg i den grad kender fra min egen opvækst. De mange skæbner har noget at fortælle, noget at vise og det ønsker jeg at være en kunstnerisk moderator for, siger hun.

Og kvarteret betyder stadig meget for hende.

- Vapnagaard var det helt rigtige sted for mig at vokse op og møde teenagetidens udfordringer. Jeg var virkelig glad for og tryg ved at bo netop der - både på godt og ondt,tilføjer hun.

At vælge kunsten til

Mia-Nelle har en kunstuddannelse fra det anerkendte Goldsmidts i London og den 42-årige kunstner har de sidste 10 år levet som professionel kunstner.

Hendes vej til at blive kunstner involverede dog nogle omveje. Som unge kvinde tog hun en uddannelse indenfor IT fordi, som hun udtrykker det, "jeg troede min drøm var at tjene penge". Midt i tyverne fik Mia-Nelles mor et hjertestop. Begivenheden var skelsættende og spørgsmålet "Hvad bruger jeg mit liv på?" optog Mia-Nelle.

Mia-Nelle gjorde sin IT-uddannelse færdig. Fra barns ben havde Mia-Nelle elsket at tegne og male. Hun legede med tanken om at tjene nok penge, så hun kunne stoppe med at arbejde og bruge sin tid på at male og tegne. Men der var også en anden idé, som rumsterede. Som 20 årig havde Mia-Nelle læst en artikel om den danske kunstner Peter Land, der gik på Goldsmith, som er et kunstakademi i England.

- Jeg tabte mit hjerte i skødet, da jeg læste den artikel. Min tanke var, at de var så heldige, dem der gik der,fortæller Mia-Nelle.

Mia-Nelle er en maler, der arbejder med helt klassiske metoder og bruger pensler og maling også til et stort værk som et tunnelmaleri. Samtidig arbejder hun med en bevidsthed om det sted, hvor maleriet fysisk er placeret og det mentale rum, som omgiver værket.

Motiverne for Mia-Nelles værk vil hun finde blandt Vapnagaards beboere i form af deres personlige beretninger. Hun håber, at beboerne vil føle sig mødt og delagtiggjort i den kunstneriske proces.

Kunst der hvor folk bor Den anden kunstner, Andreas Welin, har de sidste 8 år arbejdet professionelt som streetart-kunstner og skabt malerier i både ind- og udland og udført gavlmalerier og holdt udstillinger i byer som New York, Melbourne, Toronto og Amsterdam. I løbet af de sidste otte år har Andreas skabt cirka 600 vægmalerier.

- Det skal portrættere lokale mennesker og kærlighed. Jeg vil gerne fremhæve de positive følelser mellem mennesker for at minde om den varme, som næsten alle mennesker rummer, siger han om værket.

Andreas Welin voksede op i Sønderborg og tegnede meget. Som en ung fyr på 18 år fik han lyst til at male street art og kontaktede rapper og graffitimaler L:Ron:Harald, som hjalp Andreas i gang med at finde vægge og øve sig. På den måde fik Andreas erfaring og job på ungdomsskolen og gymnasiet som street artist. Hans karriere begyndte at tage fart. Han blev inviteret til festivaler og bl.a. på Roskilde Festivalen mødte han street artister fra udlandet. Gennem det internationale netværk fik han mulighed for at rejse og tilbragte et år i Australien og 3 måneder i New York. Her malede han i samarbejder med andre kunstnere og malede selvstændige værker.

Fra de mange ophold og jobs i udlandet har Andreas set, hvordan street art blomstrer og giver steder ny identitet. Street art festivaler i Australien giver selv helt små byer ny status, hvor folk kommer rejsende fra hele landet for at opleve kunsten.

Stedspecifik kunst Elisabetta Saiu har siden 2012 arbejdet med Kunst og Byrum Helsingør og sørget for at invitere kunstnere til Helsingør, hvor de har skabt værker til byens rum.

I starten af september kan man gå på opdagelse i Vapnagårds 7 tunnelmalerier, hvor det ene altså forbinder området med Nøjsomheden.

- Idéen og visionen er, at alle de tunneler, der ligger i en ring om Vapnagaard forandres til kunstværker. Og det er og forbliver ganske gratis, at opleve denne magisk ring af et open air galleri, siger Elisabetta og tilføjer.

Vanpagaards street art er helt på højde med international standart. I 15 kom Liqen hele vejen fra Spanien og udførte tunnelmaleriet Tidens tunnel mens endnu et maleri opstod i samarbejde med lokale kunstnere. Canadieren Aron Li-Hills maleri fra 17 skildrer områdets transformation fra skov til landbrug til hjem for mennesker, der har rod i alverdens lande. Og sidste år forvandlede danske Michael Wisniewski to grå tunneler til en farverig passage.

I år skabes tunnelmalerierne i samarbejde mellem Kunst og Byrum Helsingør, klubben Tetriz, Vapnagaards ungdomsklub CUBE, Boliggården, SSP, Beboerforeningerne i Vapnagaard og Nøjsomheden.

Kunst og Byrum Helsingør er økonomisk støttet af Helsingør Kommune og Statens Kunstfond.

