Her ses fra højre: Helle Fuglsang fra Helsingør Bycenter, borgmester Benedikte Kiær, Ulla Lauring-Andersen fra Espergærdecentret, Mikkel Friis, fra Hornbæk Handel, Claus Nissen fra Prøvestenscentret og Kim Backe fra Helsingør Handel.Foto: Presse

Helsingørs handlende har handlet hurtigt

Helsingør - 06. december 2020

Corona: Kampagne skal hindre unødig trængsel og sammenstimlen.

Helsingør: Detailhandlen i Helsingør Kommune har de seneste måneder knoklet for at sikre, at kunderne trygt kan handle i deres butikker. Derfor har de også hurtigt handlet på de nye retningslinjer, som sundhedsmyndighederne i denne uge har besluttet for en række kommuner rundt i og om Hovedstaden - herunder Helsingør Kommune.

Det var konklusionen på et hurtigt arrangeret møde fredag morgen mellem detailhandlen og Helsingør Kommune, som borgmester Benedikte Kiær havde taget initiativ til. Og på mødet fremgik det klart, at detailhandlen i kommunen har sikret, at det er trygt og sikkert at foretage sine juleindkøb lokalt i år.

Hold til højre

På mødet blev det aftalt, at detailhandelsforeningerne og indkøbscentre går sammen med kommunen om en fælles kampagne om at holde til højre i gadebilledet, så der ikke bliver unødig trængsel og sammenstimling af mennesker.

Borgmester Benedikte Kiær roser detailhandlen og er glad for det ansvar, som den lokale detailhandel resolut har taget på sig, for at hjælpe med at vi får bugt med den aktuelle smittespredning i Helsingør Kommune:

- Jeg er dybt imponeret over, hvor hurtigt detailhandlen har rykket på de seneste retningslinjer, og hvor godt et samarbejde der er for at sikre en tryg og god julehandel i år. Og det er vigtigt, at vi bruger vores lokale forretninger, når vi foretager vores juleindkøb. For dermed sikrer vi, at vi også næste år har levende lokalsamfund og gode butikker at handle i. Vores detailhandel har sikret en tryg julehandel. Vores opgave er så at følge de enkle retningslinjer om afstand, håndsprit og mundbind. På den måde får vi de bedste muligheder for en dejlig jul med dem, vi holder af, siger borgmester Benedikte Kiær.