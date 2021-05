Toldkammeret er også værter for såkaldte lyttesaloner med gæster fra den professionelle radio- og podcastverden. Foto: Thinkalike.dk

Send til din ven. X Artiklen: Helsingørs egen radio sender fra Toldkammeret Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Helsingørs egen radio sender fra Toldkammeret

RADIO H er begyndt at sende fra kulturhuset på havnepladsen, og har nye spændende programmer på vej.

Helsingør - 29. maj 2021 kl. 20:03 Kontakt redaktionen

Helsingørs nye radioforening RADIO H konstituerede sig 22. april og er nu klar til at sende live og som net- og podcastradio. RADIO H har udsendelser, der omhandler lokale nyheder inden for fritid, kultur, handel, politik og alt, hvad der rører sig ind i mellem. Derudover flere genkendelige og tilbagevendende programformater som Det Skarpe Hjørne med Jens Kirkegård, Mercuri Inviterer med Jette Mercuri og kulturelle reportager med John Macko. Som digital platform sender RADIO H døgnet rundt via netradio, hvor alle med en smartphone kan gå ind og lytte med. Desuden udkommer alle radioprogrammer som podcasts. RADIOH.dk-platformen gør det også muligt at distribuere lydfortællinger fra andre podcastaktører.

For tiden barsler radiofællesskabet med nye redaktionelle oplæg og vinkler på radioprogrammer om kunst, samt et radiomagasin, der belyser Helsingørs historie. Dertil kommer et musikprogram sprængfyldt med lyden af Helsingørs mange lokale bands. I samarbejde med RADIO H er også flere lokale forfattere og litterater, der skal producere indhold til det nye radiofællesskab.

RADIO H's forkvinde, Jette Mercuri, der er erfaren programredaktør og mangeårig entusiastisk vært i det helsigoranske lokale radiomiljø, fortæller om den nye RADIO H:

- Jeg glæder mig utrolig meget til arbejdet i den nye forening RADIO H. Jeg ser radioforeningen som et talerør for de mange forskellige stemmer og borgere i Helsingør og opland. Vi håber på at kunne engagere nye talenter og medborgere med lyst til at lære om tilrettelæggelse, liveinterviews og podcast og radioproduktion, siger hun i en pressemeddelelse.

Lyd- og lyttefællesskab i Toldkammeret

Den nye radioforening RADIO H sender hver fredag fra lokaler i kulturhuset Toldkammeret. I forbindelse med genåbningen har Toldkammeret etableret et radio- og podcastværksted og har dermed fået endnu flere stemmer, som blander sig med de mange kulturelle oplevelser og foreningsdrevne aktiviteter i kulturhuset.

Om fællesskabet for lyd- og lytteoplevelser og etableringen af podcastværksted, siger Søs Krogh Vikkelsøe, programchef i Toldkammeret og Kulturværftet:

- Kulturhusene er i forvejen en arena for mange forskellige deltagelsesdemokratier. Med etableringen af radio- og podcastfællesskabet vil vi stimulere fællesskaberne med lyst og interesse for at skabe et miljø, der engagerer gennem samtale, lyd- og lytteoplevelser. oplevelser med hinanden, siger hun.

Vil du være med? Går du selv med spirende lyst til at involvere dig i fællesskabet omkring lyd- og lytteoplevelser i radio-og podcastværkstedet i Toldkammeret?

Toldkammeret inviterer hver måned til Åbent Kontor, hvor man kan komme forbi, lufte sine ideer og tanker og høre en masse om, hvordan du kan blive en del af Toldkammeret. Når Toldkammeret holder Åbent Kontor, har man også mulighed for at sidde og arbejde på dine ideer og få inspiration og sparring fra de folk, som i forvejen holder til i huset. Åbent Kontor finder sted den sidste torsdag i måneden fra klokken 13 til 17.

De står bag radioen Medlemmerne i foreningen bag RADIO H er:Jette Mercuri (forkvinde), Celeste Villaroel (kasserer)Jens Kirkegård,Carsten Rygaard.Julian Sonne

Man kan høre netradio og podcasts å www.radioh.dk

Man gå ind på kuto.dk/lydsiden/ for mere information om alle lyd- og lytteoplevelser i Toldkammeret og Kulturværftet, for eksempel LytteSalonerne, der kan opleves tirsdage aftener i maj og juni i Toldkammeret.

Se mere om Åbent Kontor i Toldkammeret: kuto.dk/toldkammeret/aabent-kontor/