Helsingørs »egen« Messias

Jublende korsatser og arier synger om det nyfødte barn i krybben. Frelserens lidelse illustreres af violinerne, når de skarpe som piskeslag sætter ind i koret "Surely". Det godes sejr fejres sidst i 2. del gennem det velkendte "Halleluja-kor". Og 3. del afslutter værket med den håbefulde sopran arie "I know that my redeemer liveth" med en tone af fortvivlelse, indignation, håb og trøst, den storslåede "trompet-arien" hvori Jesus lover os evigt liv, for til slut at bryde ud i hyldest til frelseren og et smukt Amen.