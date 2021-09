Byrådet i Helsingør Kommune har vedtaget en målsætning om at være en CO2-neutral kommune i 2045. Her ses den kommende genbrugsplads på Energivej - som skal hjælpe på ambitionen - skitseret. Foto: Presse

Helsingør snydt for klimapris for andet år i træk

Endnu engang misser Helsingør Kommune den internationale klimapris »Green Leaf-award« på målstregen. Kommunen var ellers også nomineret sidste år

Helsingør - 13. september 2021 kl. 04:20 Af Philip Horup Kontakt redaktionen

Lige ved og næsten. Det er efterhånden historien om Helsingør Kommune og kampen for international hæder i form af klimaprisen »Green Leaf Award«.

For andet år i træk havde kommunen opnået en plads blandt de nominerede til prisen, som uddeles til en europæisk by på mellem 20.000 og 100.000 indbyggere og som baseres på byens ambitioner på klimaområdet.

Men det var ikke »Elsinore«, som kom op på storskærmene i den finske by Lahti, hvor årets ceremoni fandt sted. Helsingør måtte således se sig slået af både hollandske Winterswijk og portugisiske Valongo. Helsingør var blandt seks kommuner, som havde nået frem til finalen. Vinderbyerne får 200.000 euro hver svarende til godt 1.500.000 kroner, som er øremærket til det fortsatte arbejde med at beskytte klimaet.

Helsingborg ikke heldige For byer med mere end 100.000 indbyggere skulle der også findes en vinder, og her var Helsingørs venskabsby Helsingborg blandt de mulige vindere. Det gik dog heller ikke meget bedre for vores svenske naboer, der tabte til estiske Tallinn, og endnu mere bittert missede en sum på 600.000 euro.

EU's miljøkommissær Virginijus Sinkevicius forklarer valget således i en pressemeddelelse:

- Vinderne i år har overbevist os om deres evner til at gå det ekstra skridt for bæredygtighed, og de viser vejen, når det kommer til at skabe byer, der er skabt til liv, lyder begrundelsen.

Ideen med det hele er da - ifølge Europa-Kommissionen - også at inspirere europæiske kommuner og byer til at gøre en ekstra indsats for klimaet.

Indstiller sig selv Hver enkelt kommune skal selv melde sig til konkurrencen. Herefter bliver indstillingerne vurderet, og der bliver fundet et finalefelt. Da det stod klart at Helsingør for andet år i træk var udvalgt blandt finalisterne, var borgmester Benedikte Kiær (K) og borgmesterkandidat Claus Christoffersen (S) meget begejstrede, ligesom de roste kommunens klimaindsats.

- Det var en meget tæt finale sidste år, og vi fik meget anerkendelse for vores indsats, når det gælder bæredygtighed og klimaindsats, hvor vi på flere områder er helt i front. Gennem det seneste år har vi sat endnu flere tiltag i gang, og derfor giver det god mening at melde os på banen igen i år, lød det fra borgmesteren, mens S-spidsen sagde følgende:

- Vi har i årevis ført en aktiv klimapolitik, som har givet resultater, og bliver bemærket rundt omkring. Det er en udvikling, vi skal fortsætte i de kommende år, hvor vi satser endnu mere bæredygtigt og klimavenligt.

Indstillingerne er blevet vurderet indenfor kategorierne klima og energi, mobilitet, cirkulær økonomi, luftkvalitet og støj, natur og biodiversitet samt vand.

Kommunikationspris? Det er dog værd at bemærke, at indstillingerne - som altså er formuleret af kommunerne selv - bliver vurderet ud fra kriterier, der peger mere ud i fremtiden end her og nu. Følgende er et udpluk af kriterierne, som de fremgår af evalueringsprocessen på Europa-kommissionens hjemmeside:

»Byens entusiasme som formidlet i præsentationen«, »byens potentiale til at være en grøn ambassadør« og »byens forslag til initiativer, der kan sættes i værk indenfor et år«.

Derfor har prisen da også været omdiskuteret. Alternativets kandidater i Helsingør til det forestående kommunalvalg i november, Mette Skamris og Helene Liliendahl Brydensholt har kritiseret konkurrencen for at give kredit til flotte præsentationer snarere end reelle præstationer, hvorfor de mente borgmesterkandidaterne slog plat på prisen.

- Vi håber, at vi kan opnå en mere indholdsrig samtale angående den grønne omstilling og kalde en kommunikationspris for en kommunikationspris, i stedet for at tegne et billede af, at det hele går supergodt med den grønne omstilling i Helsingør, skrev Alternativets politikere i et debatindlæg i FAA.

Kommunikationspris eller ej. Næste år vil det vise sig om tredje gang er lykkens gang, når det kommer til aspirationen efter det grønne blad og pengene, som kommunen nu to gange har strejfet.

