Helsingør skal tænke i nye grønne baner

Helsingør - 29. juni 2021

Debathelsingoer:

Af Helene Liliendahl Brydensholt

byrådskandidat for Alternativet Helsingør og fodboldspiller

Mette Skamris

byrådskandidat for Alternativet Helsingør og underviser i miljøstudier

Helsingør: Fodbold er en fantastisk sport, der opbygger fællesskab, øger sundheden, og er med til at socialisere børn og unge. Ja, der er ikke meget dårligt at sige om fodbold - specielt i disse tider, hvor herrelandsholdet har formået at sætte hele følelsesregistret i spil hos den danske befolkning.

Nogle vil måske tro, at Alternativet mener, at boldbanerne tager for meget plads fra naturen. Men her må vi skuffe. De optager meget få kvadratmeter, når man kigger på det store landkort. Vi vil til gengæld pege på, hvordan man helt konkret gør kunstgræsbanerne i Helsingør langt "grønnere".

Kunstgræsbanerne udleder mikroplast og skadelige dampe

Vi har fire kunstgræsbaner i Helsingør, og der er endnu en i støbeskeen i Ålsgårde. På kunstgræsbanerne er der et lag, som kaldes granulat, hvilket primært består af gamle bildæk, der er skåret op i bittesmå stykker. Laget beskytter kunstgræsset mod hårdt slid, men det udleder desværre også store mængder mikroplast samt dampe fra de skadelige kemikalier; PAH'er. En rapport fra 2017 viser, at der hvert år forsvinder cirka 1500 tons granulat fra Danmarks kunstgræsbaner. Det svarer til tolv-tyve tons alene i Helsingør. Brugen af granulat er derfor meget problematisk, da de miljøfremmede kemikalier kommer i nærkontakt med mennesker, og fordi så meget mikroplast udledes i miljøet. Det er endnu er uvist, hvordan de store mængder mikroplast påvirker mennesker og natur, men vi ved med sikkerhed, at mikropartiklerne er så godt som umulige at få ud af økosystemet igen.

Der er heldigvis alternativer

Af kærlighed til fodbolden, folkesundheden og naturen, har vi fundet to gode alternativer til de nuværende kunstgræsbaner. Den første er allerede anlagt uden for Aarhus. På opfordring af bekymrede forældre fandt idrætsklubben Lystrup I.F et godt alternativ, så de nu spiller på en kunstgræsbane med sand i stedet for granulat. Klubben og kommunen brugte ca. 4,5 millioner på denne løsning, hvilket er langt billigere end de planer Helsingør har for den kommende kunstgræsbane i Ålsgårde, der vil koste omkring 8 millioner.

Den anden løsning er en high-tech-løsning, der kan bruges på de allerede anlagte baner. Det kræver et slusesystem, så spillerne ikke hiver granulat med ud fra banerne i tøj og støvler. Slusesystemet består af et vandrensningsanlæg og 50 cm høje bander rundt om banen. Vi mener, at en sådan løsning burde være et minimumskrav til alle granulat-kunstgræsbaner.

Som det ser ud nu, har man ikke kigget på nogle af ovenstående løsninger i Helsingør Kommune. Men vi håber, at byrådet vil give bolden op, så vi kan passe bedre på Helsingørs natur og borgernes sundhed.