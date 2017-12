Tømrermester Flemming Nøraa Nielsen og Nøraa Entreprise kan glæde sig over at være Gazelle-virksomhed for tredje år i træk. Foto: Thomas Arnbo

Helsingør-området har 19 gazelle-virksomheder

Kran-Kompagniet ApS, Partybutikken ApS og Hjorslev ApS, blev oven i købet gazeller for anden gang, og Borderstone A/S, Nøraa Enterprise A/S og Insight Cosmetics Group A/S, har opnået den fornemme ære at blive kåret til gazeller for tredje gang.