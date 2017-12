Se billedserie Helsingør og Helsingborg går sammen om at skaffe kvalificeret arbejdskraft til blandt andet byggebranchen og turismebranchen. Foto: Presse

Helsingør og Helsingborg får EU-støtte til »Job på Tværs«

Helsingør - 01. december 2017

»Job på Tværs« er titlen på et nyt, stort tre-årigt samarbejde mellem Helsingør og Helsingborg, der skal løse manglen på arbejdskraft i begge kommuner. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

1. januar lyder startskuddet til et nyt samarbejde mellem Helsingør og Helsingborg, der skal sikre mere kvalificeret arbejdskraft til især byggebranchen og turismebranchen i de to kommuner. Det offentliggjorde de to borgmestre, Benedikte Kiær og Peter Danielsson, på et pressemøde på Helsingborg Rådhus onsdag eftermiddag.

- Manglen på arbejdskraft er stor, og det er svært for mange firmaer at rekruttere. Slår vi os sammen, så bliver vi på størrelse med Odense og får adgang til en større pulje af arbejdskraft, siger Benedikte Kiær.

De to byer har tidligere afholdt fælles jobmesser, men nu skal indsatsen intensiveres, lyder det.

Indsatsen indebærer blandt andet opkvalificering af borgere, der potentielt kan komme i job, samt opkvalificering af jobcentrene. Desuden skal kommunikationen om mulighederne på den modsatte side af sundet styrkes.

- Vi ønsker to ting med det her samarbejde. Dels at skabe nye job og vækst og dels at skabe livskvalitet og oplevelser ved at styrke specifikke brancher, siger Peter Danielsson.

EU-støtte De fem brancher, som det tre-årige projekt, der har fået titlen 'Job på Tværs', har fokus på, er turisme, byggebranchen, plejesektoren, transportbranchen og akademikere.

Det samlede budget for projektet er på godt 18 millioner kroner, hvoraf halvdelen finansieres af EU-støtte fra Interreg-fonden, mens den anden halvdel finansieres af de involverede parter, altså Helsingør Kommune, Helsingborg Stad og Arbetsförmedlingen.

Brancheorienteret Ved den seneste fælles jobmesse deltog 5300 borgere og 70 virksomheder fra begge sider af sundet, hvilket resulterede i, at 140 personer kom i job. Alligevel er der plads til forbedring, siger Benedikte Kiær.

- Vi hører fra flere firmaer, at de ikke har tid til store messer. De vil hellere have mindre, branche-specifikke messer, så det forsøger vi også at imødekomme i det her projekt, siger Benedikte Kiær.

Peter Danielsson håber, at investeringen vil give afkast efter de tre år.

- Vi håber, at vi kan blive klogere på hinanden og øge arbejdsmarkedets bevægelse på tværs af sundet. Målet er, at 1000 personer skal involveres i »Job på Tværs« i løbet af de tre år, siger Peter Danielsson.