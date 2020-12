Her ses Formand for Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen og borgmester Benedikte Kiær, da de ved tidligere lejlighed blev fotograferet på genoptræningscentret Poppelgården. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Helsingør nedprioriteret: Benedikte Kiær er utilfreds Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Helsingør nedprioriteret: Benedikte Kiær er utilfreds

Et planlagt besøg af Region Hovedstadens mobile testenhed i Helsingør Kommune i den kommende weekend bliver alligevel ikke til noget. Det ærgrer Helsingørs borgmester, Benedikte Kiær(K).

Helsingør - 01. december 2020 kl. 04:48 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen

Region Hovedstadens testbus skulle efter planen stå i Helsingørs Nordvestkvarter på fredag, lørdag og søndag, men med kort varsel er besøgene de pågældende dage aflyst. Det er på trods af, at der var indgået en aftale, mellem Helsingør Kommune og Region Hovedstaden, om besøgene. Det har fået Helsingør Kommunes borgmester, Benedikte Kiær, til mandag formiddag at sende en mail til regionsformand, Sophie Hæstorp Andersen, samt regionsdirektør, Svend Særkjær.

Mange negative rekorder I brevet lægger borgmesteren vægt på, at der gentagne gange i løbet af de sidste 14 dage, har været sat nyt kedelig rekord i antallet af smittede i Helsingør Kommune. Senest søndag hvor rekorden for højst antal smittede endnu en gang blev slået, da der var 185 smittede og dermed et incidenstal på 295,7. Det betyder, at Helsingør Kommune har det sjette højeste incidenstal blandt landets kommuner. Endvidere er 3,42 procent af de testede den forgangne uge blevet bekræftet smittet med corona.

Fjernede testbus Borgmesteren finder det desuden beklageligt, at Helsingør Kommune i torsdags i sidste uge blev tildelt den mobile testenhed mandag, onsdag, fredag, lørdag og søndag i denne uge, for derefter at få at vide dagen efter, at testenheden kun ville komme mandag og onsdag. Kiær opfordrer derfor i mailen til, at Region Hovedstaden prioriterer Helsingør højere. I mailen står blandt andet følgende.

- Tilbagekaldelsen af podebilen, er jeg orienteret om formentligt, har afsæt i nationale prioriteringer i de hårdest ramte områder i Hovedstadsområdet, dvs. Vestegnen og kommuner som Lyngby-Tårbæk og Gentofte. Desværre viser vores tal, at vi nu ligger højere end flere af disse kommuner, og vi tilhører nu gruppen af kommuner med de allerhøjeste smittetal. Helsingør Kommune bør derfor have de samme indsatser i forhold til testning og opsporing, da det er vejen frem til at få knækket kurven, skriver hun.

Den mobile testenhed besøger Espergærde Bibliotek mandag, og onsdag går turen til Helsingørs Nordvestkvarter, hvor den bliver placeret i Fælleshuset på Kingosvej. Besøget kommer i kølvandet på smitteudbrud på flere skoler i Espergærde og Helsingør, ligesom der også var flere coronasmittede i Helsingør Arrest.

Flere initiativer Kiær afslutter mailen med en forhåbning om, at Helsingør Kommune fremadrettet vil blive omfattet af de særlige initiativer, som andre kommuner med mange antal smittede er en del af.

- Jeg skal derfor bede om, at I meget hurtigt tager os med i de samme prioriteringer rent test- og opsporingsmæssigt, og også i de kommunikationsmæssige tiltag. Jeg forstår, at Sundhedsstyrelsen også tager særlige initiativer i de ovennævnte kommuner, og jeg vil parallelt med henvendelsen til jer kontakte Sundhedsstyrelsen om, at Helsingør Kommune også i relevant omfang bør omfattes af disse initiativer, skriver hun.

Foruden den mobile testenhed er det ligeledes muligt at blive testet for corona tirsdag og torsdag på Spor 13 på Helsingør Station.