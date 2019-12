Borgmester Benedikte Kiær (K) overrakte Helsingør-medaljen til Anette Lauritsen, som gennem 17 år har været leder af Stubben, og som er en markant stemme for at sikre de svageste i samfundet og til arkitekt Per Godtfredsen, som om nogen kan tage ansvaret for, at Helsingør i dag er så velbevaret som den er. Foto: Julian Isherwood

Helsingør-medaljen gik til to markante personligheder

Anette Lauritsen får hæderen for at kæmpe for de svageste og Per Godtfredsen for at kæmpe for bevarelse af Helsingørs historiske bymidte.

To markante personer modtog i aftes Helsingør-medaljen, som efter forslag fra borgerne uddeles en gang om året. Medaljen gives til borgere, der har ydet en særlig indsats for Helsingør Kommune, og det har de to modtagere i sandhed.