Peter Mygind, th, er politiefterforsker Dan Sommerdahl. Her ses han under optagelserne ved Værftets Madmarked sammen med sin makker og gode ven, Flemming Torp, spillet af André Babikian.Foto: Allan Nørregaard Foto: Allan Nørregaard

Helsingør-krimi vil koste kommunen 800.000 kroner mere

Det vakte en vis opmærksomhed, da Byrådets flertal med S og K i spidsen forrige år valgte at give en støtte til et produktionsselskab til en TV-serie med forfatteren Anna Grues populære krimier som forlæg, der skulle optages med Helsingør som malerisk kulisse. For der var nemlig tale om en støtte på 1,25 millioner kroner, som skulle sikre, at Helsingør fik masser af tv-tid. Krimien ved navn Sommerdahl skulle ikke bare sendes på TV2 Charlie - men også på den dominerende tyske kanal ZDF.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her