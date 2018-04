Helsingør-hoteller melder udsolgt til EM i halv ironman

Søndag den 17. juni afholdes der europamesterskab i IRONMAN 70.3, også kaldet en halv ironman, i Helsingør.Men allerede nu melder hoteller i byen udsolgt i weekenden. Det skriver TV 2 Lorry.

- Vi samarbejder officielt med tre hoteller, og der er fuldt booket. Og kigger man på andre hoteller i byen, så er alle deres standardværelser taget, siger Frej Elbæk Schjeldal, der kommunikationschef i Ironman i Skandinavien, til TV 2 Lorry.

Han regner med, at der kommer 3.000 deltagere til byen, hvoraf halvdelen af dem er fra udlandet. De slæber familie og venner med, der også skal overnatte i Helsingør i den weekend - og så bliver der hurtigt booket op.

- Vi så det samme billede sidste år, men i år hænger hotellerne den røde lygte ud endnu tidligere på året, fordi der kommer flere deltagere. Vi har faktisk deltagerrekord i år, siger han.

Frej Elbæk Schjeldal anbefaler deltagere, der ikke har overnatning, at søge uden for kommunen eller at bo i Sverige og tage morgenfærgen over inden løbet.Generelt glæder Frej Elbæk Schjeldal sig til eventet, der tiltrækker nogle af de bedste triatleter i verden, fortæller han.

Med 3.000 deltagere bliver eventet ikke bare de største IRONMAN 70.3 i Nordeuropa, men også blandt verdens største events målt på deltagere.