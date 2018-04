Helsingør har igen fået et ungeråd

Den 4. april var der stiftende generalforsamling for Helsingør Ungeråd. Her blev vedtægterne godkendt, og her blev der talt om, hvilke aktiviteter Ungerådet skal stå for. Ungerådet er tilknyttet JA-Kontorets lokaler på Espergærde bibliotek, hvor der vil være mulighed for at holde møder, lave aktiviteter og hænge ud. Der blev blandt andet talt om kulturelle og sociale events som fællesspisnings-arrangementer, brætspils café, koncert og bogklub men også iværksætterkursus, debat kursus og politiske events blev nævnt.