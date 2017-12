Foto: Lars Sandager Ramlow

Helsingør hårdt ramt af indbrudsbølge

Helsingør - 03. december 2017 kl. 12:50 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Alene i døgnet fra lørdag til søndag modtog Nordsjællands Politi hele fem anmeldelser om indbrud. Det første blev meldt lørdag klokken 15.21 fra Hobrovej. Her var tyvene kommet ind via et soveværelsesvindue, der stod på klem med en krog. Herefter var tyvene gennem to rum, inden tyverialarmen gik i det tredje rum.

- Det fik tyvene til at stikke af uden det store udbytte, oplyser vagtchef Jan Hedager.

Til gengæld fik tyvene gevinst i en lejlighed på Sydvej. Her blev en altandør brudt op i tidsrummet lørdag fra klokken 13.00-18.28. Ifølge politiet blev lejligheden kraftigt gennemrodet, inden gerningsmændene stak af med en sparebøsse, en pung med 4000 kroner i kontanter og diverse kort samt smykker og personlige papirer.

Og på Odinsvej fik to adresser ubudne gæster i løbet af lørdagen. Det er endnu ikke opgjort, hvad der blev stjålet fra den ene villa. Det er der til gengæld fra den anden, hvor tyvene stak af med to bærbare computere af mærket HP og Dell samt en tablet-computer.

- Vi har en formodning om, at tyvene muligvis blev overrasket af beboerne, for på køkkenbordet blev to nye Appel-produkter efterladt, fortæller Jan Hedager.

Det femte og sidste indbrud på døgnrapporten var fra Gl. Strandvej, hvor tyvene har været inde i tidsrummet lørdag fra 14.30 til 23.28. Her var to stiger benyttet, inden en rude til villaen blev knust. Hele huset var blevet gennemrodet, inden gerningsmændene stak af med blandt andet et Rolex-ur samt familiens smykker.

