Se billedserie Pakkerne hos OK Plus i Helsingør fylder helt op til loftet. Foto: Privat

Helsingør gik indkøbsamok: Pakkeshop fyldt op

Pakkeshoppen hos OK Plus på Esrumvej har været nødt til at afvise 400 pakker tirsdag morgen. Black Friday og COVID-19 er årsagen, fortæller butikschefen.

Helsingør - 02. december 2020 kl. 04:30 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen

Rigtig mange borgere i Helsingør og omegn, blev tirsdag morgen mødt af en kedelig besked, hvis de havde håbet på at hente deres Black Friday indkøb i OK Plus på Esrumvejs populære pakkeshop. Afviser 400 pakker Pakkeshoppen har tirsdag morgen været nødt til at afvise cirka 400 pakker. Det er pakker fra Bring, PostNord, DHL, GLS og DAO. Afvisningen skyldes, at pakkeshoppens kapacitet for første gang nogensinde er opbrugt, da flere end normalt har handlet online på Black Friday. Desuden venter mange borgere flere dage med at hente deres pakker.

