Helsingør gik foran da Natteravnene kom

For 20 år siden så Natteravnene for første gang dagens lys i Danmark. Det skete i Helsingør, der blev valgt som foregangsby på grund af den tætte forbindelse til Helsingborg.

På fredag og lørdag markerer Natteravnene, det er der 20 år siden de begybdte at skabe tryghed for de unge i nattelivet. Det begyndte i Helsingør.

4000 frivillige

Natteravnene, der er en del af Fonden for Socialt Ansvar, er i dag ca. 4000 frivillige fordelt på 144 foreninger i hele Danmark samt på Grønland og Færøerne. Natteravnene er ansvarlige voksne med overskud, der er tilstede for de unge, hvis de har brug for hjælp - eller bare nogle at tale med. De går ture i nattelivet og ved store events for de unge. De går altid sammen tre og tre iført de ikoniske gule jakker. Indsatsen er opbygget som et franchise-koncept, hvor alle foreninger efterlever de samme fem gyldne regler.