Helsingør går efter at blive Europæisk Kulturhovedstad

Helsingør - 26. juli 2021 kl. 04:18

Samme år som Helsingør kan fejre 600 års jubilæum skal den være Europæisk Kulturhovedstad. Det satser en nystiftet forening på, og nu inviteres der til åbent informations- og hvervemøde om projektet.

Målet er klart: Helsingør skal være Europæisk Kulturhovedstad 2032

Igennem nogen tid har en række lokale aktører arbejdet med at skabe rammerne for, at Helsingør kan blive Europæisk Kulturhovedstad i 2032. Til august sætter initiativtagerne for alvor strøm til arbejdet, når foreningen under arbejdstitlen Elsinore 2032 inviterer til et åbent informations- og hvervemøde om projektet.

Formanden for foreningen Helsingør Europæisk Kulturhovedstad 2032, specialkonsulent Aslak Gottlieb, angiver flere årsager til, at Helsingør bør arbejde for at hente titlen hjem:

- Erfaringerne fra de tidligere kandidater til titlen som europæisk kulturhovedstad er, at byerne oplever stor vækst i turisme og følgeerhverv. I cool cash er der ganske enkelt et godt afkast på investeringen i det lokale erhvervsliv. Men mest interessant viser det sig også, at frivilligheds-sektoren og foreningslivet vokser sådan, at det styrker det brede kulturliv. Derfor vil arbejdet for at blive kulturhovedstad i Europa samle alle de gode kræfter i hele Helsingør, som i forvejen arbejder med kulturen som motor for vækst og byudvikling.

Det arbejde vil have stor værdi, påpeger han.

Der er længe til 2032. Alligevel er det ifølge Aslak Gottlieb nødvendigt at komme i gang med arbejdet allerede nu.

- Det er vigtigt at kigge mere end en byrådsperiode frem i tiden, og det er i høj grad vigtigt at inddrage andre end politikerne. Derfor er dette også et kald til vores unge lokalt og til tilflytterne, siger han og forklarer, at foreningen har brug for medlemmer i alle aldre til at kvalificere og løfte projektet.

- For Helsingør Europæisk Kulturhovedstad 2032 er et folkeligt projekt, ikke et elitært projekt, forklarer han.

Indtil videre består organisationen bag Helsingør Europæisk Kulturhovedstad 2032 af en styregruppe og et advisory board, der begge består af personer med et stærkt tilhørsforhold til hele Helsingør. Styregruppen har igangsat stiftelsen af foreningen Helsingør Europæisk Kulturhovedstad 2032, som indkalder til stiftende generalforsamling i september 2021.

I styregruppen finder man således Piet Petersen, direktør for Spar Nord og formand for Helsingør Handel, Ole Honoré, formand for Helsingør Teater, Peter Hagmund, chefredaktør for Helsingør Dagblad, Jens Erik Nybo Larsen, ungdomsformand i Helsingør IF, og Aslak Gottlieb, selvstændig specialkonsulent og partner i Vi samler hele Helsingør.

I foreningens advisory board finder man Ulla Tofte, direktør for Museet for Søfart, Søren Launbjerg, forstander på Den Internationale Højskole, Stine Bosse, formand for Europabevægelsen og Jan Fritz Hansen, bestyrelsesformand for Hamletscenen.

Ud over styregruppen og det tilknyttede advisory board findes allerede nu en bred interessegruppe, hvor både private og virksomheder deltager.

- Forhåbentlig er der mange, der ser nytten i at melde sig ind i foreningen og dermed styrke den. Både for at få indflydelse på projektet og processen. Og fordi medlemskontingentet sammen med fondsfinansiering skal danne et indtægtsgrundlag, så vi kan ansætte en projektleder til professionelt at give os luft under vingerne, forklarer Aslak Gottlieb.

Læs mere på Elsinore 2032's hjemmeside elsinore2032.dk , hvor man også kan skrive sig op til foreningens nyhedsbrev.