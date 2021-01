Helsingør fik 573 nye virksomheder sidste år

- Det var svært at drive en virksomhed sidste år. Blandt andet fordi restriktioner gang på gang satte en alvorlig kæp i hjulet og gjorde det svært at drive en fornuftig forretning, siger Martin Thorborg, administrerede direktør i Dinero.

- Antallet af enkeltmandsvirksomheder steg fra den C. 11. marts til begyndelsen af december med syv procent. Det er en virksomhedsform, som medfører, at man hæfter personligt ved konkurs. Det tyder på, at iværksætterne stadig har mod på og lyst til at starte egen virksomhed, og det er da virkelig vigtigt, lyder det fra den administrerende direktør, Martin Thorborg.