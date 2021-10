Josephine Krautwald har egentlig en kandidatuddannelse fra Roskilde Universitet, men arbejdsmarkedet efterspurgte mange års erfaring, mens klimaet kaldte på en bedre tøjindustri, og så var valgt jo ligesom truffet. Foto: Tatiana Grandt

Helsingør er med på bølgen: Second hand-forretningerne skyder frem

Klimaet er i fokus i disse år, og det kan ses på butikslivet. Flere og flere genbrugsforretninger kommer til, og de tilbyder alle noget forskelligt.

Helsingør - 13. oktober 2021 kl. 09:39 Af Tatiana Grandt og Trine Lønbro Nielsen

Engang var genbrugsforretningerne, nogle de fleste handlede i alene for at spare penge. Måske var man en sjælden gang imellem drevet af det gode formål, man støttede, når man lagde 25 kroner på disken hos Røde Kors eller Kirkens Korshær, men ellers var der nok sjældent større tanker bag.

Men som med så meget andet, så skifter tiderne, og nye og anderledes genbrugsforretninger er nu begyndt at blomstre frem mellem de garvede granbrugsmestre i Helsingørs gader og stræder. Og når det kan lade sig gøre, må det være fordi, at også flere forbrugere - kunder - helsingoranere finder glæde i at gå på skattejagt og gøre sig de gode, unikke fund til hjemmet eller klædeskabet.

En af de nyåbnede genbrugsforretninger er Phinefund i Stengade - Phine med 'ph' som i indehaver, Josephine Krautwalds, navn.

Siden juni har hun solgt tøj og møbler, som hun selv har håndplukket fra forskellige genbrugsbutikker. Josephine har nemlig selv en gammel forkærlighed for loppemarkeder og betragter det som sin hobby selv at gå på kistejagt i genbrugsbutikkerne.

Hvad, der er skrald for én, viser sig nemlig oftest at være guld for en anden, og ved at folk kan finde nyværdi i gamle ting, frem for at købe noget helt nyt, har konceptet også en positiv indvirkning på forbrugskulturen - og i sidste ende på klimaet. Det er også en af bevæggrundene til, at Josephine Krautwald åbnede sin perle af en butik i Helsingør by.

- Vi lever i en storforbrugerkultur, hvor vi bare smider ud og køber nyt hele tiden. Meget af det tøj, man kasserer, er oftest bare fejlkøb og aldrig blevet brugt. Tøjindustrien er på den måde en af de største syndere, der findes, når det kommer til miljøet, siger Josephine.

Udover de miljømæssige fordele, genbrugen har, så synes indehaveren af Phinefund også, at det har sin helt egen charme at blande gammelt og nyt, fordi det skaber et anderledes udtryk. Og dette ses også tydeligt i genbrugsbutikkens inventar, der både afspejler populære tendenser som kurvemøbler, pastelfarver, tøj med blomsterprint og vintagedetaljer.

- Det, jeg elsker ved loppemarkeder, er, at man kan finde nogle rigtig fine og ret unikke ting. Det er her jeg håndplukker de ting, jeg kan se, der er oppe i tiden, ligesom det sker, at jeg også af og til køber ind med hjertet. Selvom det ikke er noget jeg tjener det store på, så finder jeg ofte noget, jeg ikke kan stå for - og så køber jeg det, fortæller Josephine.

Et andet koncept Et andet koncept, men med samme bæredygtige tankegang kan man finde i Bjergegade hos Hera Second Hand, som Helle Rafn åbnede i foråret. Her sælger hun kvalitetstøj, for andre, der ligesom hende selv holder af at give den sjældent brugte garderobe nyt liv.

- Jeg kan godt lide, det her med at give tøjet nyt liv. Tøjindustrien koster miljøet så mange dårlige farvestoffer og vand. Derfor fik jeg den her idé til at sælge brugt kvalitetstøj for folk, og så deler vi indtjeningen 50/50, når et stykke tøj bliver solgt, fortæller hun med en tilføjelse om, at delingen af indtjeningen er med til at motivere folk til at rydde ud i deres ting.

Egentligt er Helle Rafn uddannet skolelærer, men i marts fik hun muligheden for at åbne sin egen butik, da lokalet i Bjergegade bød sig. Det var en drøm hun længe havde haft, og hun har ikke fortrudt. Nu drømmer hun om at åbne endnu en en dag. Foto: Trine Lønbro Nielsen

Glade kunder Også kunderne er vilde med konceptet. Kvinder i alle aldre lægger gerne vejen forbi i jagten på deres næste gode genbrugsfund.

- Folk er rigtig søde. De kan godt lide butikken, og det er jeg jo rigtig glad for. Her kommer både de helt unge kvinder og kvinder på 80 år, og det er skønt, siger hun.

Helle håber på at kunne udvide forretningen med endnu en butik i en af de nordsjællandske byer inden for de kommende år.