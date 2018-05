Atletik er en af de 12 idrætter på Special Olympics Idrætsfestival i Helsingør i den kommende weekend. Foto: Fotoklubben Blænde 96

Helsingør er klar til Special Olympics

Helsingør - 24. maj 2018 kl. 20:15 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nedtællingen er for alvor begyndt til Danmarks største sportsfest for idrætsudøvere med udviklingshandicap. 1300 deltager. Special Olympics Idrætsfestival 2018 indtager den kommende weekend Helsingør, og det kommer ikke til at gå stille for sig. Åbningen fredag aften kl. 19 samler flere end 1.600 atleter, trænere og frivillige til en stort anlagt ceremoni, der blandt meget andet byder på præsentation af den olympiske ild, musikalske indslag og indmarch på havnefronten ved Kulturværftet.

Åbningsceremonien er startskuddet til en weekend med mange timers sport og fest på Helsingørs idrætsanlæg. 292 fodboldspillere indtager Snekkersten Idrætscenter, 143 håndboldspillere går til stålet i Helsingør Hallen og 70 svømmere skal i vandet i Helsingør Svømmehal for at nævne nogle af sportsgrenene. Lørdag aften samles festivaldeltagere fra alle 12 idrætter igen på Kulturværftet til en stor festmiddag.

Olympisk ånd

- Vi glæder os meget til at være værter for Special Olympics Idrætsfestival. Parasporten har i mange år haft gode kår i Helsingør Kommune. Vores egen Klub Liv og Motion er så vidt vides den hurtigst voksende idrætsforening for mennesker med udviklingshandicap, og flere melder sig ind i almenklubberne for at være en del af foreningsfællesskabet. I weekenden kan alle opleve den olympiske ånd i sportshallerne, på banerne og på kommunens gader og stræder - og vi har sat alle sejl til for at gøre det til en festival, alle vil huske, siger borgmester Benedikte Kiær.

Sundhedstjek til alle

Det er syvende gang, at Parasport Danmark holder idrætsfestival for personer med udviklingshandicap, og Helsingør slår alle rekorder. Der er deltagelse af flere atleter end nogensinde før, der er historisk stor international tilslutning, og aldrig har atleterne været tilbudt et så omfattende og målrettet sundhedstjek, som tilfældet er i år.

Sundsprogrammet 'Healthy Athletes' er et internationalt Special Olympics-koncept, der bygger på data og erfaringer fra 2,1 mio. sundhedsundersøgelser på verdensplan. Programmet i Helsingør tilbyder atleterne gratis test af syn og tænder, samt fysik og generel sundhed. Målet er at give deltagerne, der generelt lever kortere og mere usundt end den øvrige befolkning, motivationen og redskaberne til at føre en sundere livsstil.

- Grundlæggende handler Special Olympics om at forbedre livsvilkårene for mennesker med udviklingshandicap gennem deltagelse i sport. Det giver i sig selv udøverne mere glæde, selvtillid og nye kammeratskaber i hverdagen. På festivalen har vi mulighed for at gå skridtet videre og tilbyde deltagerne en gratis sundhedstest, der kan forbedre deres forudsætninger for at dyrke idræt og leve sundt i hverdagen, siger Anette Svejstrup, der er breddekonsulent i Parasport Danmark.

600 medaljer

Når der sættes punktum for Special Olympics Idrætsfestival søndag middag på Kulturværftet, vil der være uddelt over 600 medaljer og præmiebånd og gennemført mere end 300 sundhedstests. Her bliver det offentliggjort, hvilken kommune der skal løfte arven efter Helsingør, når idrætsfestivalen afvikles for ottende gang i 2020.

Der er 12 Special Olympic discipliner: Badminton, Fodbold, Håndbold, Svømning, Ridning, Bowling, Golf, Gymnastik, Atletik, Floorball, Boccia og Hockey. Helsingørs 68 atleter stiller op i 11 ud af 12 discipliner.

Lørdag og søndag afvikles alle idrætterne på Helsingør kommunes idrætsanlæg - Helsingør hallen, Svømmehallen, Atletikstadion, SIF, Helsingør Golf, Espergærdehallen, Stenbjerggråd i Espergærde. Bowling afvikles dog i Hillerød.

Idrætsfestivalen er et breddeidrætsarrangement for alle personer over 16 år med generelle indlæringsproblemer og/eller udviklingshandicap, uanset idrætsligt niveau.

Parasport Danmark arrangerer festivalen i samarbejde med Helsingør Kommune og Klub Liv & Motion, der er en del af SocialPædagogisk UdviklingsCenter (SPUC) i Helsingør.

